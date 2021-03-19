Свадьба 92-летней невесты и 70-летнего жениха в Тюмени: онлайн-трансляция. Фото: Тюменский областной Совет ветеранов войны и труда.

«Комсомольская правда» – Тюмень» проводит онлайн-трансляцию свадьбы 92-летней невесты и 70-летнего жениха в Тюмени. Жительница деревни Нариманова Раиса Степановна выходит замуж за «молодого» человека Геннадия Аркадьевича, который на целых два десятка лет младше ее.

По словам общественников, влюбленные счастливы – они вместе проводят время и много общаются. Им так хорошо, что в какой-то момент пенсионер не выдержал и сделал предложение даме сердца. «Вдвоем гораздо легче и веселее!» – уверяет одухотворенная невеста.

– Конечно, это редкость, когда люди такого возраста вступают в брак, но такие случаи бывают. Люди за 70 решают вступать в законный брак, имея на это свои причины. Но, как правило, люди в возрасте регистрируются без торжества. То, что отличает сегодняшний случай от других, это торжественность момента, которую мы ожидаем и постараемся создать для пары. Это оригинальная пара, мы видели их на подаче заявления, чувствуется, что они понимают друг друга, их решение выглядит осознанным. Естественно, что те слова, которые говорят ведущие церемонии молодым парам, это не те слова, которые говорят для пары пожилых людей. Будет по-другому, – прокомментировали в Управлении ЗАГС по Тюменской области.

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