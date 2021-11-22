В Тюмени осудили жестокого убийцу, который сбежал из колонии: «Помутнение какое-то было у меня»

В Тюмени осудили жесткого убийцу, который сбежал из колонии. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени осудили 43-летнего Александра Новикова, который, отбывая наказание в исправительной колонии № 2, сбежал из мест лишения свободы. Выступая с последним словом, мужчина заявил о помутнении рассудка. Действительно, другой причиной его побег объяснить трудно, ведь из назначенных 23 лет лишения свободы ему оставалось отбыть всего два. Что же на самом деле подвигло мужчину, который был осужден еще в 2000 году за жестокое убийство, разбой, грабеж, вымогательство и кражу, к побегу, до сих пор не известно.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– В судебном заседании Новиков вину признал в полном объеме, просил суд рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сам же обвиняемый в последнем слове объяснил свои действия так: «Прошу не судить меня строго, ведь я сам сдался. Помутнение какое-то было у меня. Никаких преступлений (во время побега. – Прим. ред.) я не совершил».

В итоге по совокупности приговоров (с учётом неотбытой части наказания) мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

Кстати, по факту побега местная прокуратура проводила проверку. Оказалось, что в побеге виновата администрация колонии, которая не приняла достаточных мер к соблюдению требований закона при обеспечении режима в колонии.

– В связи с этим в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области было внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь. В настоящее время администрацией колонии приняты дополнительные меры по соблюдению режимных требований. Наказано пять должностных лиц, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что беглец является уроженцем Республики Таджикистан. Кемеровский суд осудил его на 23 года за убийство, совершенное с особой жесткостью (в местом СК не комментируют эту информацию) . В тюменской ИК№ 2 он находился с февраля 2021 года.

Известно, что в колониях-поселениях осужденные с разрешения администрации могут передвигаться без надзора, но только в пределах территории, где расположено поселение, если это необходимо по работе. Александр Новиков трудился на автомойке, оттуда он и исчез.

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