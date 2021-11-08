Доброволец из Тюмени отправится в Сирию для оказания гуманитарной помощи

Владислав Шевельдин поедет сопровождать 400 тонн гуманитарного груза (справа) Фото: Владислав Шевельдин

На помощь сирийским беженцам, находящимся в лагере в провинции Хомс, отправятся добровольцы, в числе которых тюменец, региональный координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин. Он и другие волонтёры Гуманитарного корпуса ХМАО, ЯНАО, помогут военным раздать продукты и вещи первой необходимости сирийцам, оставшимся без крыши над головой и так отчаянно нуждающимся в помощи.

Гуманитарная помощь включает в себя раздачу беженцам продуктов, а также вещей первой необходимости. Ранее в Сирию от гуманитарного отряда было направлено 1000 «коробок добра» и 15 тонн продуктовых наборов. Помощь оказали в рамках соглашения о сотрудничестве, предусматривающего гуманитарную помощь. Сейчас туда запланировано поставить 400 тонн гуманитарного груза, которые уже везут из Югры в Москву. Владислав Шевельдин будет сопровождать его с 15 ноября до лагеря в провинции Хомс.

Беженцам предоставят продукты, одежду и вещи первой необходимости Фото: Алексей Шевцов

– Там проживают несколько тысяч человек, это семьи, потерявшие кормильцев, и дети-сироты. Это люди, которые остро нуждаются в помощи, которые были вынуждены покинуть свои дома и переехать в лагерь беженцев, ведь на их территории до сих пор ведутся боевые действия, – рассказал Владислав.

К сожалению, сирийские беженцы не могут вернуться на родину, пока там царит насилие. Помимо этого, экономическая ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, растет заболеваемость короновирусной инфекции. Гуманитарная поддержка позволит беженцам пережить разлуку со своим домом с меньшим ущербом.

– Трансграничная гуманитарная помощь – спасательный круг для миллионов людей, в том числе детей, родившихся в Сирии в последние десять лет. Их детство выпало на время конфликта в этой стране, а также на разворачивание лагерей для беженцев. Эти дети продолжают сталкиваться с разрушительными последствиями жестокой войны и как никогда нуждаются в поддержке, – добавил доброволец.

Гуманитарный добровольческий корпус – негосударственное общественное объединение, реализующее инициативы в области межкультурного взаимодействия, развития общественной дипломатии, а также разрабатывающее и реализующее гуманитарные миссии на территории России и за пределами.

"Гуманитарная помощь - спасательный круг для миллионов людей" Фото: Владислав Шевельдин

КСТАТИ

С 5 ноября Гуманитарный добровольческий корпус по Тюменской области приступил к выполнению заявок по развозу продуктов питания и медикаментов гражданам 60+, находящимся на самоизоляции, и людям, попавшим в трудную ситуацию в связи с пандемией. Заявку можно оставить, позвонив на горячую линию регионального штаба добровольцев АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» по противодействию COVID-19 по телефону 8 (346) 255-08-89.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что для тюменской семьи, пострадавшей от пожара на улице Народной, 8, организовали сбор помощи. Мебель, одежда, деньги – это и не только получила малоимущая семья, в составе которой взрослый-инвалид и ребенок-подросток. Гуманитарному добровольческому корпусу по Тюменской области при поддержке горожан удалось собрать сумму в размере 30 тысяч рублей.

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