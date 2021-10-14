В воздухе объятой смогом Тюмени не нашли вредных веществ. Фото: Кира Санникова

Воздух Тюмени проверили в лаборатории на содержание вредных веществ: диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц. Это было сделано из-за стойкого запах гари.

– По результатам исследований, в пробах атмосферного воздуха, отобранных в утренние часы 14 октября, превышений ПДК вредных веществ не выявлено. Анализ выполняли в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, – сообщили в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В городе с самого утра стоит запах гари. Фото: Вадим Бегун

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что сотрудники МЧС тушили торфяники на площади 100 квадратных метров в районе ТЭЦ-2, которая находится между Ялуторовским трактом и улицей Федюнинского. В работе были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава специализированной пожарно-спасательной части.

– Источником задымления являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи Тюмени, в районе поселка Боровский, почвенный пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы, – сообщили в оперштабе.