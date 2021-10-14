Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 13:18

В воздухе объятой смогом Тюмени не нашли вредных веществ

В городе с самого утра стоит запах гари
Вадим Бегун
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий(0)
В воздухе объятой смогом Тюмени не нашли вредных веществ.

В воздухе объятой смогом Тюмени не нашли вредных веществ.

Фото: Кира Санникова

Воздух Тюмени проверили в лаборатории на содержание вредных веществ: диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц. Это было сделано из-за стойкого запах гари.

– По результатам исследований, в пробах атмосферного воздуха, отобранных в утренние часы 14 октября, превышений ПДК вредных веществ не выявлено. Анализ выполняли в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, – сообщили в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В городе с самого утра стоит запах гари.

В городе с самого утра стоит запах гари.

Фото: Вадим Бегун

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что сотрудники МЧС тушили торфяники на площади 100 квадратных метров в районе ТЭЦ-2, которая находится между Ялуторовским трактом и улицей Федюнинского. В работе были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава специализированной пожарно-спасательной части.

– Источником задымления являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи Тюмени, в районе поселка Боровский, почвенный пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы, – сообщили в оперштабе.

ЭкологияКАРТИНА ДНЯ