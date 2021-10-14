Тюмень снова заволокло плотным смогом из-за тлеющих торфяников.

Тюмень снова заволокло плотным смогом. Виной тому тление торфяных залежей недалеко от областного центра. Местные жители чувствуют сильный запах гари.

Сегодня сотрудники МЧС тушили торфяники на площади 100 квадратных метров в районе ТЭЦ-2, которая находится между Ялуторовским трактом и улицей Федюнинского. В работе были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава специализированной пожарно-спасательной части.

– Источником задымления являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Вблизи Тюмени, в районе поселка Боровский, почвенный пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы, – сообщили в оперштабе.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона отметили, что торфяники могут гореть длительное время. За сутки в Тюменской области зарегистрировано 5 природных пожаров.