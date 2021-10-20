Тюменской семье, пострадавшей в пожаре на Народной, помогают всем городом

Сгорело всё, удалось спасти лишь документы Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус Тюм. Обл. Фото: соцсети

Мебель, одежда, деньги – в этом и не только нуждается малоимущая семья, которая недавно пережила пожар в своей квартире. Двое взрослых (женщина и мужчина), один из которых инвалид, а также ребенок-подросток, серьезно пострадали. Гуманитарный добровольческий корпус по Тюменской области организовал сбор вещей и денежных средств, в которых так отчаянно нуждаются погорельцы. О том, сколько денег удалось собрать и что теперь ждет семью дальше «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказали тюменские добровольцы.

Ремонт просто необходим Фото: Все покрыто копотью Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус по Тюм. Обл. во "Вконтакте" Фото: соцсети

– Мы собирали финансовую, вещевую и имущественную помощь. Это и строительные материалы для ремонта сгоревшей квартиры, и мебель, и одежда, и деньги. Вещи мы смогли собрать в полном объеме, сейчас семья в них не нуждается. Шкафы, кресла, кровати – все это тюменцы также предлагают, но сложно сориентироваться, в каком количестве выходит мебель, ведь мы ее еще не забирали от людей. Люди предлагают помощь, мы на заметку себе взяли, просто сейчас некуда складировать. Как сделаем ремонт в квартире, тогда уже соберем мебель и завезем, – прокомментировал координатор добровольческого движения Владислав Шевильдин.

Волонтеры собрали мебель, вещи и деньги Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Неравнодушные тюменцы жертвуют кто чем может Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Ремонт в трехкомнатной квартире крайне необходим: поверхности покрыты копотью, одна комната сгорела полностью, а две другие частично. Единственное, что удалось спасти во время пожара – это документы. Делать ремонт вызвалась одна тюменская организация, помогать ей в этом и следить за процессом от начала до конца будет Гуманитарный добровольческий корпус по Тюменской области. На время работ социальные службы предоставили семье бесплатное жилье, где в данный момент она и находится. Проживать там тюменцы смогут в течение двух месяцев. За это время квартиру планируют привести в порядок.

Сейчас квартиру готовят к ремонту Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

– На данный момент удалось собрать около 30 тысяч рублей, – пояснили в региональной организации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что причиной пожара на Народной стало то, что подросток варил пельмени и случайно забыл кастрюлю на плите. Однако это были всего лишь догадки соседей, которые не подтвердились. Истинная причина пожара – короткое замыкание проводки.

Во время пожара жильцов верхних этажей вывели на улицу Фото: Мария Толстихина

– Версия про пельмени неправдива. Там, где произошло замыкание, кухни даже рядом не было, – рассказали волонтеры.

Все покрыто копотью Фото: Гуманитарный Добровольческий Корпус по Тюм. Обл. во "Вконтакте" Фото: соцсети

В квартире проживает три человека – мама, папа и их ребенок – мальчик-подросток. Семья малоимущая. По рассказам соседей, они давно предчувствовали неладное, и вот оно случилось. Однако причиной пожара стала совсем не безответственное отношение семьи, как думали многие, а перебои в электрике. Все, кто желает помочь пострадавшим, могут обратиться по телефону 8-982-915-90-44.

Неравнодушные тюменцы жертвуют кто чем может Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Напомним, пожар в доме на Народной, 8 произошел 14 октября в районе пяти часов вечера. Из окон восьмого этажа пятого подъезда безустанно валил дым, который быстро заволок все верхние квартиры, включая лестничную площадку. Выбраться оттуда самостоятельно не представлялось возможным. На помощь оперативно пришли сотрудники МЧС. Две машины при помощи шлангов потушили пожар, однако за считанные минуты до приезда служб огонь успел охватить не только восьмой этаж, но и часть девятого, перекинувшись в открытые окна. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» удалось пообщаться с подростком, которого вывели из горящей квартиры. Парень явно был в шоке, его одежда, руки и лицо были покрытой сажей, но при этом, находясь в возбужденном состоянии, он улыбался и весело гулял по двору.

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