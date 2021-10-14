В Тюмени молодой парень забыл на плите пельмени и спалил трехкомнатную квартиру на Народной

Жители не могут поверить, что можно так неудачно оставить пельмени забытыми... Фото: Мария Толстихина

Жители пятого подъезда в доме на улице Народной, 8 в Тюмени давно предчувствовали беду, и вот она нагрянула. На восьмом этаже произошел пожар, причиной которого, по словам очевидцев, стали забытые на кухонной плите пельмени. «Комсомольская правда» – Тюмень» удалось пообщаться с жильцом злополучной квартиры и возможным зачинщиком пожара – молодым парнем, который, к удивлению прохожих, вместо того чтобы сожалеть о допущенном, ходил по двору и улыбался.

Жители испугались не на шутку Фото: Мария Толстихина

- Мы давно заметили, что жильцы этой квартиры живут неблагополучно. Ведут себя странно, постоянно слышен шум. Так и знали, жди от них беды, - комментируют соседи сверху, которых экстренно вывели на улицу.

По их словам, в районе пяти часов вечера дым быстро заволок всю верхнюю жилплощадь, включая лестничную площадку. Выбраться оттуда самостоятельно не представлялось возможным. Благо, на помощь оперативно пришли сотрудники МЧС. Две машины при помощи шлангов потушили пожар, однако за считанные минуты до приезда служб огонь успел охватить не только восьмой этаж, но и часть девятого, перекинувшись в открытые окна.

Дым валил около получаса Фото: Мария Толстихина

- Судя по всему, сгорели все три комнаты в квартире. Как можно было допустить такое? - сетует соседка Людмила Николаевна.

Сотрудники МЧС на месте о причине пожара не стали распространяться, однако жители сходятся во мнении, что это дело рук молодого парня, проживающего в злополучной квартире. По крайней мере, когда его выводили спасатели, он всем сообщил, что попросту поставил варить пельмени и забыл о них.

Жители отзываются о семье как о неблагополучной Фото: Мария Толстихина

Спустя какое-то время юноша и сам появился в поле обозрения – улыбающийся и идущий за руку, по всему видимому, со своей девушкой. На вид ребятам около 16-ти лет. Молодой человек был в потрепанной одежде, весь в саже, а на просьбу прокомментировать ситуацию ответил емко и кратко, используя нецензурную брань. Дальше разговаривать не стал: весело шагая пара побрела в сторону толпы недовольных соседей…

- Как он мог так забыть пельмени? Ну это же какой-то бред! Явно причина в другом. Еще и ходит улыбается. Не дай Бог сейчас еще соседи ему самосуд устроят, - поделилась мнением пожилая жительница дома.

Пожарные быстро потушили пламя, но огонь до их приезда уже успел спалить три комнаты Фото: Мария Толстихина

До самосуда, к счастью, не дошло, но жители явно остались не довольны и взволнованы, а не повториться ли ситуация впредь. По их словам, за 10 лет на Народной произошел всего один пожар, а за последний месяц уже было два, что, конечно, заставляет переживать…

Официальный комментарий от тюменской службы МЧС ожидается.