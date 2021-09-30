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Происшествия30 сентября 2021 14:54

В доме на улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар

На месте работают сотрудники МЧС
Вадим БегунВадим Бегун
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В доме на улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар. Скриншот из видео.

В доме на улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар. Скриншот из видео.

Новость обновляется

На улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар в одном из домов. На месте работают сотрудники МЧС.

Фото - "Тюмень" в ВК.

Фото - "Тюмень" в ВК.

По информации очевидцев происшествия, огонь охватил крышу здания. В настоящее время из него эвакуируют жильцов. Черный густом дым заполонил близлежащие микрорайоны, его видно во многих частях областной столицы.

"В центре даже небо черное"; "Там что-то взрывается", - пишут в социальных сетях горожане.

В Тюмени полыхает крыша жилого дома
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В Тюмени горит здание.
В Тюмени горит здание.
Фото - Татьяна Липатова.

Фото - Татьяна Липатова.

Фото - Максим Задорожный.

Фото - Максим Задорожный.

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Видео от Тюмень.
Видео от Тюмень.