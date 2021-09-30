В доме на улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар. Скриншот из видео.
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На улице Народной в Тюмени бушует крупный пожар в одном из домов. На месте работают сотрудники МЧС.
Фото - "Тюмень" в ВК.
По информации очевидцев происшествия, огонь охватил крышу здания. В настоящее время из него эвакуируют жильцов. Черный густом дым заполонил близлежащие микрорайоны, его видно во многих частях областной столицы.
"В центре даже небо черное"; "Там что-то взрывается", - пишут в социальных сетях горожане.
Фото - Татьяна Липатова.
Фото - Максим Задорожный.