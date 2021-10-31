На стенах в Тобольске появились 3D-кит, гроздья рябины и голубь в голубятне. Только посмотрите, какая красота!

Тот самый 3D-кит. Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

В Тобольске появились пять новых стрит-артов. Их создали художники из Москвы, Екатеринбурга и Серова. Изображения на стенах можно увидеть в 8-м, 9-м микрорайонах и на улице Красноармейской. В 2021 году проект по переосмыслению городской среды «Вектор улиц» подарил Тобольску 5 новых артов. Организатор проекта – мультицентр «Моя территория».

Так, в 8-м микрорайоне у дома № 1 эскиз 3D-кита на стену нанес Руслан Сабиров из города Серова. Кит на фасаде трансформаторной подстанции олицетворяет вдохновение, которое скрывается там, где его не ожидаешь встретить, например в одном из городских дворов. По словам художника, это его чувственное восприятие понятия «вдохновение».

В 9-м микрорайоне на подстанции у дома № 28 рисовала Яна Искра из Екатеринбурга. Её арт олицетворяет размышления о пути, путешествиях и впечатлениях. В работе переплетается прошлое, настоящее и будущее, атмосфера событий, знакомств с новыми местами и людьми. Всё это превращается в опыт и формирует жизненный путь. Ключевые тобольские достопримечательности на эскизе отражают те впечатления, которые художница испытала, когда приехала в Тобольск впервые.

Совместным креативом художников стало изображение ярких гроздьев рябины на гараже у дома № 16а и голубя на голубятне во дворе дома № 31 в 9-м микрорайоне.

Стрит-арт напротив мультицентра «Моя территория» создала художница Лиза Шелест из Москвы. Так как арт станет частью обновленного Аптекарского сада, в своей работе художница провела параллель между креативными создателями и садовниками, которые облагораживают мир, бережно высаживая ростки.

Всего за 4 года существования проекта художники из разных городов России создали 12 стрит-артов во дворах Тобольска.

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