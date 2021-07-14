В Тюмени известные художники оставят стрит-арты на 15 домах. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени известные художники оставят стрит-арты на 15 домах. Больше всего повезет зданиям на улице Северной. Это случится благодаря четвертому фестивалю уличного искусства «Морфология улиц», который открылся в речпорту накануне, 13 июля.

Итогом «Морфологии улиц» станут 15 новых работ, которые художники создадут до 31 июля на зданиях Тюмени. Также в городе появится обновленный арт-квартал на Северной, 11 и Северной, 9 с работами художника Романа Kreemos из Подольска и команды Алины и Степы Айфо из Екатеринбурга.

– Этим летом мы наконец откроем в Тюмени галерею под открытым небом на улице Северной. Это будет арт-квартал со сменяемыми работами. Команда фестиваля предупредила художника из Тюмени, который оставил на Северной свои работы в прошлые годы, что на их месте появятся новые муралы, – отметила руководитель фестиваля «Морфология улиц» Юлия Саначина.

Теперь тут создадут арт-квартал в едином стиле художник Роман Kreemos, который рисовал на зданиях в Финляндии, Ирландии, России, и Алина и Степа Айфо – семья художников, чьи работы выставляли на персональной выставке в Тель-Авиве.