Тюмень разрисованная: в городе появится десяток новых стрит-артов

В Тюмени появится десяток новых стрит-артов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени стартует четвертый фестиваль уличных искусств. В городе появится десяток новых стрит-артов.

– По согласованию с администрацией города Тюмени художники выбирают для своих картин самые разные места: производственные здания, хозяйственные объекты, гаражи и не только. Самый большой рисунок фестиваля – 12-метровый портрет советского архитектора Николая Никитина на улице Северной. Один из самых длинных – нашумевшая картина Артема Овера на улице Циолковского, 22, – отметили в энергетической компании «СУЭНКО», которая по традиции предоставляет площадки для фестиваля.

Стало известно, что в этом году стрит-арты могут появиться на Мысу, Маяке, Лесобазе и других районов города. Куратором фестиваля станет известный художник-муралист Сергей Овсейкин, чьи работы покрыли сотни стен в России, Австрии, Испании, Италии, Германии и Англии.