В Тобольске становится все больше стрит-артов Фото: страница стрит-арт проекта в соцсети

В Тобольске увеличивается количество стрит-артов. Процесс создания графики на зданиях систематизируется. А эстетический облик Тобольска, его архитектуры, внешнего вида зданий за последнее время преобразился. Процесс непрерывно продолжается, даже провели форсайт-сессию на тему стрит-артов в историческом городе, которая состоялась в тобольской администрации.

Пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина отметила, что мероприятие посетило много участников. Тобольскими спикерами выступали Елена Бельская, Елена Спехова.

– Для художников появляется больше возможностей для развития, демонстрации результатов деятельности. Идет процесс встраивания формата стрит-арта в историческую, культурную канву города, – сказала Анастасия Гулина.

Стрит-арт-проект команды профессиональных художников «РАСКРАСИМ ВСЁ» стал одним из лучших на конкурсе по созданию эскизов для оформления жилых домов и городских объектов «Формула искусства».

Стоит добавить, что тема минувшего конкурса – «Открой свой город». Арт-объекты победителей стали важной частью инфраструктуры Тобольска.