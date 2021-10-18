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Дом. Семья18 октября 2021 17:23

В спальном районе Тюмени стадо кабанов с визгом убежали от людей в сторону оживленной трассы

Видео облетело все местные паблики
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Странный поросячий караван заметили жители Тюмени в районе элитного жилого комплекса «Апрель». Ночную пробежку кабанят и их родителей засняли на видео накануне, 17 октября, и тут же выложили ролик в социальные сети. Автор видео, впечатленный числом лесных гостей, коротко прокомментировал: «Просто стадо кабанов!», как бы намекая, что ничего особенного в этом нет. Хотя сами животные с визгом кинулись в сторону освещенного участка дороги, увидев человека.

Смотреть видеосюжет
Стадо кабанов
Стадо кабанов
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На самом деле то, что кабаны выходят в город – явление не нормальное, и довольно опасное. Встреча с ними в лесу может закончиться плачевно, ведь кабаны агрессивны. Они будут атаковать человека, особенно если это самцы с клыками или самки с детенышами. Звери – ночные охотники, и осенью они ищут пропитание, чтобы к зиме запасти слой подкожного жира.

К счастью, в этот раз повезло и людям, и кабанам. В ведомствах не располагают информацией о нападении кабанов на тюменцев, а дикие свинки, по всей вероятности, скрылись подальше от людских глаз в близлежащей лесополосе.

Тюменцы довольно часто становятся свидетелями «свинского» поведения этих животных. Например, в рождественские праздники 2020 года три свиньи зашли в местную «Пятерочку», разбили 2 бутылки коньяка, выпили и преспокойненько ушли по своим делам. Видео разлетелось по Интернету и прославило Тюмень на всю планету. Но бывают и печальные случаи: в сентябре 2020 года из-за выбежавших на дорогу кабанов на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск насмерть разбились четыре человека.

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