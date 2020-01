Свиньи, нализавшиеся коньяка в супермаркете, прославили Тюмень на весь мир

Свиньи, устроившие «пьяный дебош» в одном из тюменских супермаркетов, засветились в зарубежных СМИ. В частности, британская массовая ежедневная газета DailyMail опубликовала материал с длинным заголовком: Three little piggies went to supermarket: Moment trio of escaped porkers run riot in Russian food store smashing two bottles of cognac then slurping it off the floor.

В переводе на русский это означает: «Три поросёнка побывали в супермаркете: трио сбежавших свиней устроило погром в российском продуктовом магазине, разбив две бутылки коньяка и слизав его с пола».

Скриншот DailyMail

Издание украсило материал различными фотками из российских соцсетей и цитатами тюменских покупателей: «Это свинарник или магазин, люди?»; «Все мы любим пить в это время года».

О приключениях трёх тюменских поросят написало также британское издание Metro, украинское «Факты», несколько бразильских СМИ и многие другие. Известный зарубежный youtube-канал ViralHog (у которого, на минуточку, более полумиллиона подписчиков) также опубликовал у себя копию видеоролика.

Комментарии забавны: «Alcoholic pigs, I’ve seen it all now» («Свиньи-алкоголички. Теперь я видел всё»), – пишет S.Perry. «Looking for Vodka» («Ищут водку»), – предполагает VidaZ.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 5 января в супермаркет на улице Эрвье, 32/1 зашли три представительницы ушедшего 2019 года – свиньи. Видео с хрюшками появилось во всех городских пабликах. Животинки повели себя по-свински: они разгуливали по торговому залу без корзин и тележек, поели зелень в отделе «Фрукты и овощи», дошли до отдела «Алкоголь», разбили две бутылки коньяка и нагло выпили его прямо с грязного пола.