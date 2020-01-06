В Тюмени три свиньи в супермаркете разбили 2 бутылки коньяка, выпили и удалились.

Покупателей сетевого магазина в микрорайоне «Европейский» в Тюмени поразили необычные посетители. 5 января в супермаркет на улице Эрвье, дом 32/1 зашли три представительницы ушедшего 2019 года - свиньи. Видео с хрюшками появилось во всех городских пабликах.

- А это чьи-то? – спрашивает за кадром девушка. Слышен ответ: видно же, что домашние. Не бездомные.

- Европейский не перестает удивлять, жесть, - шокированы посетители магазина.

- У вас здесь свинарник или магазин? – кричит сотрудникам недовольный покупатель.

Животинки повели себя по–свински: они разгуливали по торговому залу без корзин и тележек, поели зелень прямо в отделе «фрукты и овощи», дошли до отдела «Алкоголь» разбили две бутылки коньяка и нагло выпили его прямо с грязного пола.

Свинки налакались коньяка. Скрин с видео

Нахальных посетительниц выгнали сотрудники супермаркета. Как свиньи смогли войти в магазин – загадка. Возможно, кто-то из запустил из местных жителей специально.

Очевидцы сообщают, что хрюшек выгнали на улицу, где они продолжили гулять по микрорайону. Животные обнюхивали припаркованные вокруг автомобили, тыкались пятачками в снег, видимо, в поисках съестного, и с удовольствием позировали на камеру. Заметим, что хрюни довольно упитанные и совсем не боятся людей.

Вскоре из частного сектора явились хозяева животных и забрали хулиганистых поросят. Тюменцы рассказали, что животные сбежали, когда они отправились на площадь смотреть главную городскую ёлку.

Добавим, что микрорайон «Европейский» находится в заречной части города Тюмени и жилье по стоимости выше эконом-класса.