В Тюменской области выброшенные на мусорку щенки в пакете чуть не попали под пресс. Скриншот из видео.

Водители мусоровозов призывают тюменцев к гуманности. Они не первый раз находят живых щенков и котят в отходах жизнедеятельности. Очередной факт безответственного отношения человека к животным зафиксировали в Юргинском районе. Работники чудом заметили пищащих изо всех сил пушистых малюток, которые чуть не погибли в кузове мусоровоза: машину настроили на прессование коммунальных отходов.

– Кто-то положил малышей в пакет и выбросил в контейнер для мусора. До того момента, когда содержимое ёмкости выгрузили в спецтехнику, щенки никак не проявляли себя и начали жалобно скулить только за секунды до включения пресса. Шокированным мужчинам потребовалось немало усилий, чтобы отыскать их среди мусора, – прокомментировала инцидент корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Работники компании записали видео, на котором наглядно решили показать, что такие поступки просто недопустимы.

– Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности. Экипажи мусоровозов достаточно часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но выносить подобное морально очень сложно, – говорят они.

Кстати, маму щенков уже нашли. Работники отнесли их одной из собак, и та, кажется, признала детенышей и стала с рвением облизывать одного из них.

– Емкости на контейнерных площадках предназначены исключительно для твёрдых коммунальных отходов. В них нельзя размещать никакие иные виды отходов. Законодательством категорически запрещено выбрасывать вместе с ТКО даже биологические отходы, а уж живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора, – отметили в пресс-службе регионального оператора по сбору коммунальных отходов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские зоозащитники подняли проблему стерилизации животных. Дело в том, что жители города активно подкидывают в приюты уже подросших месячных щенков. И порой не по одному и не по два, а сразу по пять-девять животных. Не у всех приютов есть возможность оставить малышей у себя, поскольку для этого не оборудована карантинная зона, нет свободных клеток и вольеров. Щенкам ищут хозяев, но не успевают, и некоторые животные умирают.

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