В Тюмени маленьких котят, которых выкинули в мусорку, чуть не отправили под пресс. Скриншот из видео.

В Тюмени маленькие котята, которых выкинули в мусорный контейнер, чуть не отправились под пресс. Мужчина, предположительно работник организации по вывозу бытовых отходов, вовремя заметил пушистых малышей. Котята по праву могут теперь считать горожанина своим спасителем.

– Вот мусорный бак, а внутри живые котята. Кто такое сделал? Мы сейчас закидываем их в пресс, и их прессует. Как вы думаете, люди, это нормально или нет? Зачем вы их оставляете? Животные… – переживает спаситель пушистых.

В пресс-службе Тюменского экологического общества заявили, что, к большому сожалению, такие ситуации встречаются.

– Мы просим жителей региона ни в коем случае не выбрасывать домашних питомцев в контейнеры для коммунальных отходов: в кузове мусоровоза под прессом, на конвейере МСЗ у них почти нет шансов на выживание. Если необходимо найти дом животному, пожалуйста, обратитесь в волонтёрские организации, разместите объявление, подключите близких к поискам новой семьи. Живому существу среди мусора не место, – отмечают сотрудники регоператора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени экипаж мусоровоза обнаружил на контейнерной площадке коробку с котятами. Мужчины не смогли пройти мимо и целый день возили живой «мусор» с собой, предварительно накормив. Теперь экологи в поисках нового уютного дома и заботливых хозяев для животных.

После дня, проведённого вместе с работниками компании в кабине спецтехники, малышей передали на передержку сотруднице регионального оператора. По оценкам специалистов, уже в ближайшее время трех котов и двух кошек можно пристраивать в новый дом.

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