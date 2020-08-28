В Тюмени неизвестный выбросил на мусорку котят

В Тюмени экипаж мусоровоза обнаружил на контейнерной площадке коробку с котятами. Мужчины не смогли пройти мимо и целый день возили живой «мусор» с собой, предварительно накормив. Теперь экологи в поисках нового уютного дома и заботливых хозяев для животных.

После дня, проведённого вместе с работниками компании в кабине спецтехники, малышей передали на передержку сотруднице регионального оператора. По оценкам специалистов, уже в ближайшее время трех котов и двух кошек можно пристраивать в новый дом.

– К сожалению, ситуации, когда животных оставляют на площадках, случаются. В нашей практике были случаи, когда работники мусоросортировочного завода спасали выброшенных в мусор собак, кошек и даже черепашку. Надеемся, что и в этот раз история закончится хеппи-эндом, ведь наши прошлые случайные подопечные теперь живут в заботливых семьях, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Тюменцев, которые готовы дать найденным котятам уютный дом и необходимую заботу, просят обращаться в «Тюменское экологическое объединение» по телефону 69-63-58 (доб. 1101 или 1102).

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