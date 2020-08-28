«Всё ради хайпа!»: В Тюмени девушка на камеру «утопила» кошку с котятами в реке Фото: pixabay.com

Поймать хайп и устроить общественный резонанс? Запросто! Именно так решила «продвинуть» себя юная жительница Тюмени, которая на камеру попыталась утопить кошку вместе с котятами в местной реке. Правда, позже оказалось, что это был розыгрыш: шутница заявила, что ради хайпа готова на всё, а её бесчеловечный поступок снимала на камеру подруга..

– Топили котят, снимая при этом все в истории. Сейчас историю удалили. Подумайте о том, что кто-то помогает животным, работает волонтером, а кто-то делает такие вещи, когда котят и кошек могли забрать буквально за пару дней или в приюте для животных. Как понятно из переписки, хотят утопить ещё кота. Я считаю, что подобное не должно сходить с рук. Считаю, что этим должны заняться правоохранительные органы, – заявил местный житель Тимофей Брук в социальной сети.

К своим словам он приложил видеоролик, на котором фигурирует девушка с черным пакетом. В него она кладет животных и выбрасывает их в реку. При этом тюменка вместе с подругой, которая снимала действо на видео, смеются и явно наслаждаются происходящим.

Вскоре в соцсетях появилась и сама горожанка. Мария С. (так зовут «живодерку»), заявила, что видеоролик снят ради хайпа. По ее словам, у нее было два пакета: в один она положила кошку, в другой – пакет с простыней и камнями. Последний как раз и выкинула в реку, подменив первый пакет в то время, когда ее знакомая повернула телефон в сторону.

- А вы, дебилы, поверили в этот бред!, – насмехается юная шутница над возмущенными тюменцами.

Теперь Марии придется оправдываться перед стражами порядка. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, по факту размещения видеоролика инициировано проведение проверки. После нее будет принято процессуальное решение.