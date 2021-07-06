В Тюменской области неизвестные выкинули в мусорку двух дохлых куриц

В Тюмени неизвестные выкинули в мусорку двух дохлых куриц. Фото: ТЭО

Из-за выброшенных в мусорный контейнер тушек двух куриц специальная техника не смогла выгрузить содержимое емкостей и вывезти отходы. Такими баками пользоваться нельзя: прежде чем ими пользоваться, нужно сначала продезинфицировать, а биологические отходы – утилизировать.

По словам первого замруководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, из-за таких ситуаций регламент работы, естественно, нарушается, а жители вынуждены страдать из-за невозможности пользования контейнерной площадкой.

– Выбрасывая в баки зараженную птицу, люди подвергают опасности работников коммунальных служб. Пожалуйста, не относитесь к правилам обращения с ТКО безразлично, – отметила Петренко.

Тюменцам напоминают, что выбрасывать биологические отходы в контейнеры для мусора нельзя. В том числе: шкуры коров, останки домашних питомцев и многое другое. Тем более что все коммунальные отходы в Тюменской области обрабатывают на мусоросортировочных заводах, где технологической линией предусмотрен участок ручной сортировки. Люди транспортируют и выгружают отходы, а спецтранспорт обслуживает несколько населенных пунктов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По вопросам, касающимся вывоза коммунальных отходов, жители Тюменской области могут обращаться на горячую линию ООО «ТЭО» по телефону 8-800-250-73-26.