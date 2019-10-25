Брошенные щенки: тюменцы избавляются от нежелательных питомцев, выкидывая их на улицу

Тюменские зоозащитники подняли проблему стерилизации животных. Дело в том, что жители города активно подкидывают в приюты уже подросших месячных щенков. И порой не по одному и не по два, а сразу по пять-девять животных. Не у всех приютов есть возможность оставить малышей у себя, поскольку для этого не оборудована карантинная зона, нет свободных клеток и вольеров. Щенкам ищут хозяев, но не успевают, и некоторые животные умирают.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С призывом к сознательности людей выступила тюменка Елена Олейникова. Как рассказала «Комсомольской правде» зоозащитница, маленьких подкидышей она и ее коллеги-волонтеры у своего порога обнаруживают практически каждый день. Как правило, это уже подросшие щенки, но недостаточно взрослые, чтобы выжить на улице самостоятельно.

- Буквально три дня назад нам подкинули пять щенков. Двух себе уже забрали новые хозяева, троим я ищу дом. Но вчера ситуация повторилась – еще трех щенков подкинули. Один из них сегодня погиб. А на его место тут же подсунули другого, - обрисовала она ситуацию.

Помимо вновь поступивших у волонтеров есть еще восемь щенков, которых подкинули раньше. Они тоже ждут любящих хозяев.

- Им всем страшно. Они смотрят на нас испуганными глазами, трясутся от страха, прижимаются, а деть их нам пока некуда, - поделилась переживаниями женщина.

У Елены не сразу нашлись слова, как назвать тех людей, что скидывают с себя ответственность и перекладывают ее на тех, кто не способен пройти мимо.

- Эти люди ведь держат у себя собаку, они, наверное, ее любят, ухаживают. Так почему детей своей собаки они разбрасывают по всем возможным углам? Не так давно мы нашли семь месячных щенков, завязанных в мешок. Их оставили в лесополосе между деревнями Мальково и Субботино. Хорошо, что их всех удалось пристроить, - сообщила она.

Елена Олейникова подняла вопрос о программе льготной стерилизации домашних животных.

- Например, у малоимущих, пенсионеров не всегда есть возможность найти деньги на стерилизацию домашнего питомца. Хотя, с другой стороны, животное живет в среднем 10-15 лет и один раз деньги можно было бы найти, чтобы снять с себя груз ответственности, - отметила зоозащитница.

Одного из этой девятки уже удалось пристроить, но остальные восемь щенков пока остаются бездомными. Фото Елены Олейниковой

Слово, чтобы охарактеризовать людей, которые выбрасывают животных на улицу, она все же нашла – «потенциальные жмоты».

- Люди становятся потенциальными жмотами. Убить или выкинуть им проще, чем затратить деньги на стерилизацию, - возмутилась она.

Зоозащитница призвала людей ответственное относиться к животным, которых они приручили, и вовремя стерилизовать их.

- Мы беспризорных собак и кошек стерилизуем пачками, а меньше их не становится. Потому что ежедневно жители выбрасывают и котят, и щенят, и взрослых нестерилизованных животных, - пожаловалась она на людскую беспечность.

ОФИЦИАЛЬНО

В МКУ «ЛесПаркХоз» тоже знакомы с ситуацией, когда анонимы оставляют у ворот учреждения коробки со щенками. Да что говорить, порой и взрослых собак привязывают рядом с пунктом временного содержания, хотя по современному законодательству человек, если не способен содержать животное, вполне спокойно может обратиться в организацию и сдать собаку без последствий для себя и окружающих.

- Ситуация на самом деле глобальная. Мы осуществляем отлов безнадзорных животных в рамках своих полномочий. В законах, которыми мы руководствуемся, не регламентировано, какая собака должна быть – взрослая или щенок. Поэтому любой человек может обратиться к нам с заявкой о том, что где-то бегают щенки, - прокомментировал Дмитрий Дубровин, заместитель директора МКУ «ЛесПаркХоз».

Вместе с тем, моментально решить проблему, по словам Дмитрия Дубровина, не получится. Нужна длительная просветительская работа, воспитание в людях с детских лет ответственного отношения к животным. В случае с безнадзорной собакой все четко регламентировано – ее отлавливают, лечат, стерилизуют и отправляют обратно в среду обитания, если животное не агрессивно. С домашними животными ситуация работает по-другому: все завязано на сознательности собственника, нельзя заставить кого-то стерилизовать питомца, если он не хочет.

Этих подкидышей было трое, но один из них погиб. Двоим выжившим волонтеры ищут семью. Фото Елены Олейниковой

- Мы, конечно, рассказываем людям о том, что животных необходимо стерилизовать, если владелец не хочет получить от них потомство. Но пока это не работает так, как хотелось бы. Так, около двух лет назад депутатский корпус выделил дополнительное финансирование на льготную стерилизацию. Заключались договоры с ветклиниками, куда любой человек мог обратиться и стерилизовать животное. Но из этого ничего не получилось. Очень немногие воспользовались такой возможностью, - сообщил замдиректора.

По мнению Дмитрия Дубровина, ситуация поменяется, если действовать сообща – открывать приюты, привлекать людей к волонтерской деятельности. Но пока в Тюмени только два крупных приюта – это непосредственно «ЛесПаркХоз», где может временно проживать 250 собак, и Общество защиты животных с помещениями на 120 собак. Есть, конечно, еще «Потеряшки» и несколько других небольших приютов с передержками, но там совсем небольшие ресурсы для содержания брошенных кем-то собак и кошек.

- Безусловно, те, кто сейчас занимается добровольчеством, оказывают неоценимую поддержку и нам тоже. Когда, например, к нам подбрасывают щенков, они приходят, фотографируют, распространяют информацию и пристраивают их. Животные находят дом по всей Тюменской области, не раз были случаи, когда волонтеры отвозили собаку даже за 400 километров от Тюмени. Но нужно и дальше развивать волонтерское движение, увеличивать количество приютов. Есть ведь много людей, которые хотели бы помочь, но не знают, как, - резюмировал Дубровин.

СПРАВКА «КП»

Если вам понравился кто-то из щенят на фотографиях, размещенных в материале, и вы готовы взять его себе, можно обратиться по телефону 8-982-782-62-18 (Елена Олейникова).