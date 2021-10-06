«Вечером реально жутко»: жителям проблемного ДОКа в Тюмени пообещали провести освещение во дворе

Жителям проблемного ДОКа в Тюмени пообещали провести освещение во дворе. Фото: motik_kotik_/inst.

Жители нового тюменского жилого квартала «Скандиа. Квартал у реки» продолжают борьбу за его благоустройство. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об огромной луже мазута, в которой заживо гибнут животные, неспособные выбраться из трясины самостоятельно. Прошло почти полгода, а «озеро смерти» всё еще не устранено. Помимо этого, возникла еще одна неприятность: жители пожаловались на отсутствие освещения во дворе. С целью привлечения внимания к этой проблеме жильцы даже устроили флешмоб «Нам нужен свет», в рамках которого десятки человек выстроились в буквы SOS вдоль неосвещаемой и единственной тропинки, ведущей к автобусной остановке. Видео с акцией активисты опубликовали в местных пабликах.

Фото: motik_kotik_/inst

– Мы, жители СК «Скандия», просим помощи! Каждый день мы ходим по этой неосвещенной тропе до остановки, и нам страшно! Именно здесь нам обещают поставить фонари в 2032 году, но мы не хотим ждать трагедии. Дайте нам свет, мы больше не хотим бояться, – такими словами начинается ролик.

Идея устроить спасательный флешмоб принадлежит жительнице района Светлане Мотягиной, которая первая обратила внимание на недочеты двора, в том числе и на проблему с грязной лужей: из нее девушка спасла утку и отмывала ее от мазута три часа. Соседи поддержали предложение Светланы зажечь фонарики в вечернее время и заснять происходящее на видео, чтобы было ясно, насколько во дворе темно.

Фото: motik_kotik_/inst.

– Многие помнят историю про мазутную лужу и погибших в ней птиц и животных, к слову сказать, она до сих пор там. По-прежнему жители «Скандиа у реки» вынуждены ходить мимо неё на остановку, но сейчас ещё и в полной темноте! На тропинке нет освещения. Кругом кусты, стройка, заборы, мазутная лужа – страшно ходить даже днем, – сокрушается девушка.

– Сейчас рано темнеет, дети возвращаются по темноте из школ домой, взрослые – с работы, ходить страшно. Дорожка от ЖК до остановки без освещения. Я как-то гуляла по ней, пёс повел меня туда поздно вечером, но вскоре решила развернуться и поскорее идти домой, реально жутко, – дополняет еще одна жительница «Скандии» Лина Липатова.

Помимо этого, недавно в ЖК произошел случай, от которого, как говорят сами жители, стынет кровь в жилах. Неизвестный мужчина из кустов подзывал к себе малолетнего мальчика. К счастью, это увидела проходящая мимо женщина, возможной трагедии удалось избежать. Жители не на шутку обеспокоены своей безопасностью и безопасностью своих детей. Проведение света если не предотвратит подобные ситуации, то явно сократит их вероятность.

Фото: предоставлено КП Линой Липатовой.

– После трагичных событий на Лесобазе в интересах властей сделать всё возможное, чтобы в лучшем городе Земли стало безопасно, – резюмировала Светлана.

Тюменские власти услышали горожан. Глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение провести встречу с жителями домов в строящемся районе ДОКа, которая прошла вчера, 5 октября. На ней присутствовали представители застройщика, управы административного округа, департамента земельных отношений и градостроительства, департамента дорожной инфраструктуры и ТОС.

– Специалисты администрации провели переговоры с застройщиком, который рассмотрит возможность установить дополнительно опоры освещения, что позволит сделать тропинку до остановки и мимо строящихся домов ярче и светлее, – заявили в администрации Тюмени.

По словам Светланы Мотягиной, встреча прошла успешно: опоры освещения от двора до автобусной остановки пообещали установить до 22 ноября этого года, а не через 10 лет, как это планировалось ранее. Однако на вопрос, когда все же будет ликвидирована лужа с мазутом, участники встречи не смогли дать точный ответ.

– Уже найден подрядчик, который будет заниматься устранением лужи, но там пока что все запутано. До 1 декабря пообещали дать ответ, кто будет убирать и в какие сроки, – сообщила активистка.

Напомним, лужу с мазутом жители новостроящегося района «Скандиа. Квартал у реки» обнаружили еще в апреле 2021 года. Вместо обещанного застройщиком прекрасного вида из окна, перед жильцами предстала ужасающая картина: бездыханные воробьи, голуби и собаки лежали на земле, погрязшие в черном веществе. Лишь одну утку удалось спасти от мучительной гибели, ее отмывали около трех часов. Водоем всё еще продолжает затягивать невинных существ.

Когда-то на месте водоема были резервуары, наполненные данным содержимым. После началась стройка жилого комплекса, в ходе которой, вполне возможно, произошли разливы опасных масс. Жители опасаются, что участок может воспламениться, особенно сильны были переживания летом, когда на Тюменскую область обрушились множественные пожары.

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