Ставки снижены: тюменцам рассказали, почему стоит поторопиться с покупкой квартиры в ипотеку

Экспертная встреча прошла на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в формате онлайн.

В Тюмени прошел круглый стол на тему: «Успеть оформить: почему льготная ипотека стала ещё доступнее для тюменцев». Он состоялся на площадке издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече приняли участие: заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Светлана Фаттахова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников, руководитель отдела маркетинга компании «Партнер-строй» Юлия Шамшурина и управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Спикеры рассказали об актуальных предложениях на рынке недвижимости, о динамике цен за квадратный метр и прогнозируемых ставках по ипотеке. Отдельное внимание эксперты уделили новым условиям кредитования и регистрации сделок.

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Как рассказал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев, концу 2021-го в эксплуатацию планируется ввести не менее 1,5 млн квадратных метров жилья. Из них около 0,5 млн квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство и около 1 млн квадратных метров на многоквартирные дома.

- На 1 сентября уже введено около 750 тысяч квадратных метров жилья, то есть почти половину ввели. Завершающий этап традиционно приходится на четвертый квартал года. В ноябре-декабре ожидаем ввода оставшихся квадратных метров. Темпы хорошие, предпосылок к отставанию по срокам пока не видим, - отметил спикер.

Валерий Киселев пояснил, что ситуация с пандемией и действовавшим режимом самоизоляции не сильно повлияла на динамику жилищного строительства. Застройщики действительно вынуждены были приостановить работы в апреле примерно на неделю, но смогли нагнать темпы.

- Все работы идут по плану. Никаких рисков по срывам ввода домов мы не видим. Более того, на текущий момент порядка 82% проектов обеспечены финансированием. Источники строительных затрат стабильные – это банковские кредиты. Строительство в регионе идет достаточно бодро, - подчеркнул Валерий Киселев.

Говоря о прогнозируемых объемах на 2022 год, спикер отметил, что планируется выйти на цифру 1, 6 млн квадратных метров, тем самым обеспечив ввод жилья – один метр на человека. Как показывает практика – это идеальный объем ввода жилья с соблюдением баланса спроса и предложения на рынке. В России этот показатель составляет 0,56 на человека, что в почти в два раза меньше, чем в Тюменской области.

СПРОС ЕСТЬ

Улучшить свои жилищные условия стремится и все большее число тюменских семьей. Хорошим подспорьем для жителей региона в части приобретения жилья стала программа льготного ипотечного кредитования. Запустить программу со ставкой 6,5% президент России Владимир Путин распорядился в апреле 2020 года.

- Многие жители Тюменской области успели воспользоваться выгодным предложением и взять кредит в пределах 6 млн рублей под ставку до 6,5% на приобретение жилья у застройщиков. Если в 2019 году в Тюменской области было выдано 20 165 ипотечных кредитов, то уже в 2020 этот показатель увеличился больше чем на треть – 26 963. При этом из 26 963 кредитов почти 12 тысяч носили льготный характер, - отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Светлана Фаттахова.

Планировалась, что действие программы завершится с 1 июля 2021 года. Однако глава государства озвучил предложение продлить действие льготной ипотеки еще на год, до 1 июля 2022 года во всех регионах страны.

- Условия получения займа несколько изменились, но программа по-прежнему остается доступным механизмом приобретения жилья для многих тюменцев. По новым условиям процентная ставка по жилищному кредиту составит 7% годовых, а максимальный размер займа не должен будет превышать 3 млн рублей. Оформить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года, - рассказала спикер.

Светлана Фаттахова добавила, что несмотря на заявленное повышение ставки, фактически ни один банк не пошел на это. Минимальная ставка по-прежнему составляет 5,75%, максимальная - 6,5%.

- Более того, когда мы говорим про приобретение квартиры от застройщика, есть возможность оформить объект по семейной ипотеке. Теперь ссуду могут получить родители с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Здесь ставки еще более приятные: минимальная 4,45% и около 5,5-6% максимальная, - подчеркнула спикер, поспешив успокоить тех, кто считает, что льготная ипотека стала недоступной. - Это миф, по наличию процентных ставок и тех возможностей – суммы, за которую можно приобрести объекты, все возможно.

СТАВКИ СНИЖЕНЫ

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Не ощутили спада либо стагнации в части подачи заявок на оформления ипотеки и банки. По словам управляющего банка ВТБ в Тюменской области Евгения Федосова, наблюдается продолжающийся рост.

- Если сравнить показатели с января по август этого года с тем же периодом 2020-го , то объем выданных жилищных кредитов увеличился в полтора раза. За восемь месяцев мы оформили более 5 тысяч ипотечных займов кредитов на сумму более 13 млрд рублей, - отметил спикер.

Цифры говорят сами за себя. Только за три недели сентября ВТБ выдал ипотечных кредитов на сумму более 1 млрд рублей.

- Мы видим, что спрос сохраняется. Ключевую роль здесь играют два фактора: исторически минимальные ставки и развитие цифровых сервисов, которые позволяют более комфортно и быстро оформлять кредиты, - подчеркнул Евгений Федосов.

Говоря об актуальных предложениях банка, спикер рассказал, что с 24 сентября ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составляет от 4,7%. Заемщикам, оформляющим сделки в цифровых каналах банка, доступны дополнительные дисконты.

- По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 п.п. доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. при использовании цифровых услуг в ходе сделки – например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%, - пояснил Евгений Федосов.

Спикер добавил, что аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%.

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Быстрому совершению сделок способствует и активная цифровизация процессов оформления недвижимости в собственность. Так, Управление Росреестра по Тюменской области, выступающее здесь главным связующим звеном, в своей работе делает акцент на предоставление услугу в электронном виде. По словам заместителя руководителя ведомства Вячеслава Санникова, эта востребованность видна, так как 45,5% всех видов документов (не только ипотеки) поступает в Управление Росреестра в электронном виде. Потребителями услуг являются физические и юридических лица, органы власти, а также представители профессиональных сообществ (банки, застройщики).

- Рост ипотечных сделок в сравнении с прошлым годом составил 35%. На сегодня зарегистрировано свыше 57 тыс. ипотек. Так же зарегистрировано более 13 тысяч договоров долевого участия, что выше прошлогоднего показателя на 53,6%, - пояснил Вячеслав Санников.

Он добавил, что управление Росреестра по Тюменской области также является участником новой программы регистрации ипотеки за 24 часа.

ЧТО В НАЛИЧИИ

Несмотря на высокие темпы и объемы строительства, новостройки раскупаются довольно быстро. Поэтому готовых интересных объектов на рынке недвижимости становится все меньше. В этой связи эксперты рекомендуют мониторить ситуацию по наличию квартир в жилых комплексах, которые рассматривались к покупке.

Так, по словам руководителя отдела маркетинга компании «Партнер-строй» Юлий Шамшуриной, в этом году застройщик открывает последнюю очередь ЖК «Биография», представленного двухэтажными таунхаусами, дуплексами квадрохаусами.

- Кому нравится именно эта локация, нужно успевать, потому что это последние дома проекта, который по графику завершится уже в следующем году. Это дома с теплым паркингом, с персональными террасами, балконами, просторными кухнями-гостиными с приятным соседством – лесным массивом, - отметила спикер.

Представитель компании добавила, что подходит к завершению и еще один популярный среди тюменцев проект «Ожогино». Сейчас на реализации квартиры предпоследнего дома. Строительство последнего дома начнется в следующем году, как и продажи.

- Также нужно понимать, что проект на этом закончится, и кто еще думает – может быть позже купим, то здесь уже не получится, нужно успевать сейчас. К тому же последние два дома – особенные, как вишенка на торте, - будут отличаться не только уникальными планировками – например, квартиры с каминами на четвертых этажах, но и проработаны дизайны фасадов, добавлены балконы на всех этажах, остаются всем привычные террасы, подземный паркинг и кладовые, - пояснила Юлия Шамшурина.

Параллельно компания не так давно запустила новый проект «Совушки» в с. Ембаево. Он сочетает в себе три формата для жизни – квартиры в МКД, дома ИЖС и таунхаусы. Кроме того, это самый масштабный малоэтажный проект в Тюмени площадью 82 га, который содержит не только жилую застройку, но и образовательный центр, школу на 1100 учеников, центр на 260 мест для дошкольников и детский сад на 260 мест, а также благоустройство парка.

- Предусмотрены такие форматы квартир как студии, одна-двух и трехкомнатные квартиры, квартиры с антресолью, с персональными террасами, планировки предусматривают матер-спальни и кухни-гостиные. Уже сейчас к покупке доступны разнообразные планировки с чистовой отделкой и частичной меблировкой. В этой же локации уже открыты продажи таунхаусов – двухэтажные дома с собственным земельным участком позади дома до 3-5 соток, и дома ИЖС с участком от 5 до 8 соток, - рассказала спикер.

Подводя итоги встречи, спикеры сошлись во мнении, что время для приобретения объекта недвижимости, более чем подходящее. В пользу принятия окончательного решения говорят ряд факторов: исторически низкая ставка по ипотеке, возможность выбора интересных вариантов, подходящая под параметры льготных программ стоимость квартир.