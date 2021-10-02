В Тюмени может появиться новый ЖК недалеко от парка Затюменский

Сейчас производится оценка участка, а после будет принято решение о проведении торгов Фото: Архив "КП"

В районе улицы Владимира Полякова хотят построить новый современный жилой комплекс. Об этом сообщил департамент имущественных отношении Тюменскои области.

– Наш департамент принял решение о комплексном развитии незастроенной территории площадью почти 11 га. Этот земельный массив расположен в районе улицы Владимира Полякова, недалеко от Затюменского парка, – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас производится оценка участка, а после будет принято решение о проведении торгов. Ранее в Тюмени был найден застройщик первого проекта комплексного развития территории улицы Камчатской.