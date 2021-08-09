В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 29 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 29 пожаров. Погибших и пострадавших в огне нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 52 раза: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 51 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! При обнаружении пожара, в том числе горения сухой травы и камыша, леса или торфа, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам 101 или 112, – напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что при проведении огневых и других пожароопасных работ надо убедиться в том, что место проведения работ тщательно подготовлено, курить в специально отведенном месте, не разбрасывая при этом непотушенные окурки или спички.