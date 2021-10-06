Тюменца, пробравшегося в квартиру через балкон к шумным девушкам, оштрафовали за побои

Россиянина, пробравшегося в квартиру через балкон к шумным девушкам, оштрафовали за побои. Скриншот из видео.

Продолжение получила скандальная история, которая произошла в конце июля в жилом комплексе «Апрель» в Тюмени. Ночью в квартиру к отмечавшим помолвку девушкам прямо через балкон залез мужчина и стал в жесткой форме отчитывать их за учиненный ими беспредел: те сильно шумели и не давали спать маленькому ребенку покорителя балконов.

Мировой судья Ленинского районного суда областной столицы принял решение наказать горожанина, признав его виновным в нанесении побоев. Сам же мужчина, который оказался 39-летним продавцом-консультантом сантехники в одном из магазинов, недоумевает: он заявил, что девушек всего лишь толкал.

– 23 июля около полуночи мужчина влез в квартиру к соседке через балкон. Он стал ругаться с девушками за слишком шумную вечеринку. Принято решение оштрафовать нарушителя на пять тысяч рублей, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе ведомства. – Однако тот не согласился с решением суда и даже подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрят в Ленинском районном суде 14 октября.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что после того как тюменка Александра Першина выложила в соцсети видео с нападением на нее и ее подруг неизвестного мужчины, который пробрался в квартиру через балкон и избил девушек, на «Вице-мисс Тюмень – 2018» посыпались угрозы и оскорбления. В своем Instagram-аккаунте 22-летняя Саша со слезами на глазах рассказала, что теперь боится передвигаться от дома до работы и вообще ходить по улицам. От нервов девушку трясет, она признается, что ожидала от общественности другой реакции – жалости и сострадания, но взамен получила обвинения в пиаре и грязные оскорбления.

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