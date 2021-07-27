«Спасибо, Сережа, что остались живы»: в Тюмени мужчина избил пятерых девушек, пробравшись к ним в квартиру через балкон

Девушкам пришлось закрываться от дебошира руками. Фото: коллаж из видео

Застолье пятерых подруг из Тюмени обернулась катастрофой, когда местный мужчина пробрался к ним в квартиру через... балкон. Потасовка произошла ещё 23 июля в жилом комплексе «Апрель», но видео с места ЧП опубликовали только сейчас. Во время своего "визита" он избил нескольких девушек, в том числе и беременную. Он кидался на подруг, кричал и матерился, а потом покинул неудавшуюся вечеринку, как только одна из женщин включила камеру телефона. О случившемся в своем Instagram-аккаунте рассказала одна из свидетельниц Александра Першина, которой также досталось по лицу от нападавшего.

По словам девушки, в тот злополучный вечер ничего не предвещало беды: негромко играла музыка, девчонки пели песни, веселились и отдыхали. Поводом для собрания стала помолвка одной из подруг. Сначала отдыхали на балконе, и замечаний никто им не делал. Напротив, люди с улицы поздравляли и радовались вместе с ними. Позже дамы перебазировались в квартиру, как вдруг через балкон квартиры влетел мужчина и начал избивать девушек.

- Время 23:30. Врывается через балкон на кухню неизвестный мужчина крепкого телосложения и начинает всех без разбора бить! Первый удар приняла беременная девушка, он ударил ее с ноги, она упала и ударилась головой, далее начал просто бить и толкать остальных, ронять предметы! Меня лично ударил два раза по лицу, на видео отчетливо видно опухшую щеку от ударов, - рассказывает Александра Першина в социальных сетях.

К сожалению, девушка успела включить камеру только в последний момент, когда потасовка подходила к концу. На кадрах, опубликованных в соцсетях, доносится лишь шум воды в раковине, так как девушки уже готовились расходиться и мыли посуду. Как только тюменка включила камеру, мужчина замахнулся на нее, а после с явным недовольством направился к балкону, через который покинул вечеринку, оставив при этом не самые ласковые фразы на прощание.

Мужчина покинул квартиру также, как и вошел в нее - через балкон Фото: inst/alexandra_pershina Фото: соцсети

Но и это еще не все. Девушки остались недовольны не только поведением незваного гостя, но и реакцией правоохранительных органов, а точнее – её отсутствием. По словам пострадавших, в 23:57 они оставили свою заявку в полиции, им перезвонили и сказали ожидать наряд. Но к тюменкам так никто не приехал, даже через трое суток.

- Мы столкнулись с полным бездействием наших правоохранительных органов!!! Мы думали он вернётся, не дай бог он ещё был бы с ножом, мы боялись!! Перезванивали в полицию, нам все говорили - ждите... Двое суток прошло, так никто и не приехал, участковый не пришёл, полное бездействие, и наплевательское отношение! За, что мы платим налоги? Почему я, как добропорядочный гражданин, все плачу, а меня элементарно защитить не могут?!, - сетует тюменка.

В воскресенье девушки сами поехали в отделение полиции №1 к участковому, где им сообщили, что документы не готовы, и что завтра им перезвонят и скажут, когда нужно подойти и подать заявление. Но и на этот раз никто не перезвонил, после чего пострадавшие самостоятельно подали заявление и жалобы во всевозможные структуры. Сейчас девушки ждут ответа от правоохранительных органов, они уже обратились к юристу, который сообщил, что мера наказания для нападавшего будет зависеть от степени тяжести нанесенного вреда.

В своем посте в соцсетях Александра называет проникшего в квартиру Сережей и пишет «Спасибо Серёжа, что живы остались...». Судя по всему, девушка выяснила, кто он, раз приложила фотографии и краткое описание. Из него следует, что у мужчины есть семья и маленький ребенок. По словам местных жителей, он неоднократно угрожал горожанам, а также уже был замечен в драке с соседями. В тюменском отделении полиции сообщили, что дело передано участковому уполномоченному полиции для произведения проверки, по итогам которой сотрудники вынесут процессуальное решение. Почему в тот пятничный вечер наряд полиции так и не прибыл, в отделении комментировать отказались.