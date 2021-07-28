«Я их только толкал»: россиянин, пробравшийся через балкон к пяти девушкам и избивший их, признал вину лишь наполовину

По словам тюменца, шум от дам мешал заснуть его восьмимесячному ребенку Фото: inst/alexandra_pershina

История с проникновением тюменца через балкон на вечеринку по случаю помолвки наделала много шума. Люди разделились на два лагеря: одни на стороне девушек, устроивших ночью веселое гулянье, вторые оправдывают проникшего в дом дебошира, избившего соседок. Кто прав, а кто виноват, предстоит разобраться следствию, но сами тюменки пожалели, что придали историю огласке. Об одной из них, хозяйке квартиры, в которой произошла потасовка, соседи поведали пикантные подробности. Рассказываем о них и о личности мужчины, напавшем в тот злополучный вечер на шумных соседок.

Испорченная вечеринка

Скандал разразился 23 июля в жилом комплексе «Апрель». В районе 12 часов ночи компания девушек собралась дома и устроила вечеринку по случаю выхода замуж одной из подруг. Дамы слушали музыку, пели песни и наслаждались праздничным столом, как вдруг к ним домой через балкон залез неизвестный мужчина. Он вел себя агрессивно: матерился, кричал и несколько раз поднимал руку на девушек, одна из которых была в положении. Заснять происходящее на камеру удалось лишь под конец конфликта. На кадрах отчетливо видно, как мужчина атлетического телосложения распускает руки и кидается на девушку с камерой, а после покидает испорченную вечеринку все также через балкон.

Потасовка произошла на кухне в районе 12 часов вечера Фото: inst/alexandra_pershina Фото: соцсети

Девушкой, держащей камеру, оказалась вице-мисс Тюмени-2018 Александра Першина. Она выложила видео с конфликтом в свой Instagram-аккаунт с целью наказать виновного. Но дело приняло необычный поворот: вместо поддержки тюменка получила кучу гневных писем и даже звонков с угрозами. Мол, компания сама вела себя шумно, а публикация видео – это ничто иное, как попытка сделать из себя жертву и пропиариться. Но Саша категорически не согласна с этим. В своем аккаунте девушка со слезами на глазах объясняет, что выкладывала видео не для славы, а для того, чтобы дебошира нашли и наказали, ведь никто не давал ему права распускать руки. Саша и сама оказалась в числе тех, кого разъяренный мужчина ударил по лицу.

Незваным гостем оказался 39-летний продавец-консультант в магазине сантехники Сергей Логинов. В пятницу вечером соседи вызвали полицию, сообщив о том, что тюменки громко визжат и мешают спать. Но Логинов не дождался наряда и пошел разбираться сам, так как крики не давали заснуть его восьмимесячному ребенку. Сам Сергей утверждает, что женщин не бил, а лишь толкал, из-за чего те налетели на столы и шкафы – отсюда, мол, и взялись синяки на их телах.

Сергей работает продавцом-консультантом в магазине сантехники Фото: inst/alexandra_pershina Фото: соцсети

«Богиня района»

Жители района признались, что в ту ночь слышали доносящийся из квартиры шум, мешающий спать. В местном паблике они рассказали о владелице квартиры, в которой произошла драка. По словам соседей, хозяйку зовут Жанна, она «ведет себя как богиня района» и «ее все ненавидят». У девушки двое детей, которым она якобы постоянно ищет няню (с просьбами посидеть с детьми девушка пишет в общий чат дома), чтобы сорваться на очередную гулянку. Они также добавили, что подтвердить лихой образ жизни девушки могут ее публикации в Instagram.

– В ту ночь слышно было ее (Жанну. – Прим. ред.) на весь двор, маты, оры, и это было уже после 11 вечера. Закон о тишине до 11! Видео с ее гулянки приложу. Опубликуйте. Парня честно жалко, но из-за таких, как она, страдают все, – рассказывает сосед.

Соседи-анонимы также сообщили, что после потасовки хозяйка квартиры выложила в социальную сеть информацию о том, что поехала дальше веселиться в клуб. На следующий день, когда девушка проснулась и заглянула в соцсеть, ее ждал неприятный сюрприз в виде ополчения пользователей, в частности соседей. Сначала дама попросила прощения за свое поведение, а после взбунтовалась и обозвала всех «кретинами».

Сейчас на хозяйку квартиры планируют составить протокол за нарушение тишины и покоя, а на учинившего драку тюменца пострадавшие уже написали заявление в полицию. Помимо этого девушки недовольны работой правоохранительных органов: по их словам, в тот вечер они вызвали наряд, который так и не приехал. В прокуратуре отсутствие реакции на звонок комментировать отказались.

Сейчас по поводу случившегося проводится процессуальная проверка. Дело взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских. В пресс-службе областной полиции сообщили, что в отношении Сергея Логинова возбудили административное дело, материалы которого направят в мировой суд.

- В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Побои», - заключили в пресс-службе управлении МВД по Тюменской области.