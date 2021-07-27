«Почему вы такие злые?»: вице-мисс Тюмени пожаловалась на угрозы после публикации видео с нападением с балкона квартиры

Девушка плачет, от нервов ее всю трясет Фото: inst/ alexsandra_pershina

После того, как тюменка Александра Першина выложила в соцсети видео с нападением на нее и ее подруг неизвестного мужчины, который пробрался в квартиру через балкон и избил девушек, на вице-мисс посыпались угрозы и оскорбления. В своем Instagram-аккаунте 22-летняя Саша со слезами на глазах рассказала, что теперь боится передвигаться от дома до работы и вообще как-либо расхаживать по улицам. От нервов девушку трясет, она признается, что ожидала от общественности другой реакции – жалости и сострадания, но в обмен получила обвинения в пиаре и грязные оскорбления.

Как только Саша выложила видео с неудавшейся вечеринкой, ей стали угрожать, обвинять в пиаре, звонить с незнакомых номеров на работу и личный телефон, а также писать ужасные сообщения по типу «Сдохни, мразь!». Девушку называют животным, приписывают ей разгульный и шумный образ жизни. Першина боится за свою жизнь, даже опасается выходить на улицу, чтобы добраться от места работы до дома. Со слезами на глазах она рассказывает: «Не такой реакции ожидала, когда выкладывала видео в социальные сети». Девушка уже удалила пост с видеороликом, который наделал столько шума.

- Меня всю трясет. Я ни разу с таким в жизни не сталкивалась. Меня сейчас поливают грязью в моем же аккаунте, пишут: «Сдохни, мразь, животное!». Люди, вы серьезно? Я добропорядочный человек, много работаю. Не сказала бы, что я как-то громко отдыхаю, я абсолютно адекватная девушка. Почему вы такие злые? Что с вами?, - с такими словами обращается к общественности Саша Першина.

Поводом для обвинения в пиаре стала «красивая» жизнь тюменки: она часто выставляет фотографии в соцсетях, на которых путешествует, отдыхает на пляжах, участвует в различных конкурсах красоты, ходит в рестораны и занимается спортом. При этом в 2018 году Саша стала вице-мисс Тюмени, что не может остаться незамеченным для завистников. Некоторые жители уверены, что произошедший с Першиной случай – это лишь повод еще раз прославиться, но девушка с этим категорически не согласна.

- Я не хотела пиариться! Я просто хотела, чтобы нашли этого человека, чтобы он понес наказание. Мы выплатим штраф за шум после 23:00, ничего в этом страшного нету. Но это ведь не значит, что надо бить людей, женщин и девушек! Но 99 % мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин – это нормально, что для нас «шкур» так и должно быть…, - рассказывает девушка, захлебываясь в слезах.

Напомним, 23 июля в тюменском ЖК «Апрель» в квартиру к девушкам через балкон пробрался буйный мужчина и избил их. Тюменки отмечали помолвку подруги, пели песни и слушали музыку. Как только праздник подошел к концу, в квартиру прямо через балкон влетел молодой человек: он кидался, кричал и матерился. Мужчина избил присутствующих, в числе которых была и беременная девушка, а после ушел вновь через балконное окно. Дамы вызвали полицию, но сотрудники не приехали даже через трое суток.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял дело на контроль. Сейчас сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка по поводу случившегося. Об этом сообщили в тюменском отделении прокуратуры.

В Интернете размещено видео о противоправных действиях мужчины в отношении девушек, которое вызвало общественный резонанс. Отдел полиции №1 УМВД России по г. Тюмени проводит процессуальную проверку. Кроме того, как сообщала "Комсомольская правда - Тюмень", полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия. Прокурор области поручил прокурору Ленинского округа г. Тюмени проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования, - заключили в Прокуратуре Тюменской области.

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