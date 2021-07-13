В Тюмени в парке пьяный мужчина сильно избил прохожего. Фото: Ольга Крыльцова

В городской отдел тюменской полиции поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним привезли 47-летнего местного жителя с множественными травмами головы. Полицейские установили личность подозреваемого – ранее неоднократно судимого неработающего 28-летнего горожанина – и задержали его.

Мужчина рассказал следователям, что был пьян, когда в одном из парков встретил нетрезвого знакомого. Между друзьями завязался диалог, который перерос в ссору со взаимными оскорблениями.

– В ходе конфликта задержанный начал драку, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшему. В настоящий момент злоумышленник задержан, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.