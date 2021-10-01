Первая смерть в аквапарке «ЛетоЛето»: гибель женщины на предприятии Шевчика расследуют силовики

Гостья Тюмени скатилась с самой экстремальной водной горки аквапарка «ЛетоЛето» и ее сердце не выдержало. Фото: термальный курорт "ЛетоЛето"

Гостья Тюмени скатилась с самой экстремальной водной горки аквапарка «ЛетоЛето», и ее сердце не выдержало. 44-летняя женщина упала там же, попытки реанимировать не увенчались успехом: ни медик зоны отдыха, ни бригада скорой помощи не смогли откачать посетительницу. В итоге она умерла, а травмоопасный термальный источник начал счет смертельных несчастных случаев. Первая трагедия произошла 27 сентября около 14.00.

Первая смерть в аквапарке

Термальный курорт «ЛетоЛето» открылся в июне 2018 года, за это время заведение приняло около миллиона гостей. Руководителем аквапарка является генеральный директор Ирина Васильева, у предприятия два учредителя: 10% уставного капитала принадлежит владельцам ООО «Вояж-Экспресс», его собственником является Сергей Неёлов – сын бывшего губернатора Ямала Юрия Неёлова, а 90% «ЛетоЛето» держит ООО «Морис-Т» тюменского предпринимателя Владимира Шевчика. И похоже, всю эту компанию снова ждет судебный иск.

Сегодня аквапарк проверяет СКР: следователи организовали доследственную проверку, медэкспертизу и изучают видеозаписи с камер наблюдения. По версии следствия, посетительница зоны отдыха внезапно потеряла сознание. Однако очевидцы уверяют, что жертва «ЛетоЛето» прекрасно чувствовала себя до злополучной экстрим-горки.

Грузная посетительница пришла в аквапарк днем. Лишний вес не сказался на ее активности: она каталась с горок, плавала в бассейне, а потом скатилась на ватрушке по синей горке – самой страшной и, судя по количеству травм на ней, самой опасной. Для пострадавшей этот экстрим оказался фатальным. Вниз женщина спустилась уже без сознания – так рассказали очевидцы.

Холодно, как в аквапарке

Представители аквапарка заверяют: посетительнице стало плохо не на территории горок. Тогда зачем во время трагедии от посетителей загородили ширмами вход к самой высокой водной горке, а посетителям сказали, что водные аттракционы закрыты по техническим причинам? Позднее выяснилось, что на этом месте женщине оказывали первую медицинскую помощь.

«Комсомольская правда» – Тюмень» пыталась связаться с работниками аквапарка, но тщетно. Как пояснила бывшая сотрудница «ЛетоЛето», в организации строгие правила конфиденциальности, особенно когда речь идет о несчастных случаях. Аквапарк строго запрещает комментировать что-либо даже для родных, друзей, не говоря о СМИ и соцсетях.

К тому же теперь сотрудники дают свидетельские показания следователям СКР. Силовики просматривают видеозаписи с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация, проводят экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины.

Как рассказал «Комсомолке» директор по связям с общественностью ООО «Сибинтел-Холдинг» (учредитель «ЛетоЛето») Марк Добрянский, гостья Тюмени прибыла в город и сразу же пошла на водные горки. Он предполагает, что аттракционы ни при чем: посетительнице стоило поберечь свое здоровье – переночевать и акклиматизироваться в другом регионе.

– Не знаю, испугалась она или нет, но я знаю, что это был посетитель аквапарка из другого региона. После долгого переезда мы рекомендуем гостям сначала адаптироваться, как это обычно бывает в любом отпуске. Когда мы прибываем на море, не нужно тут же с самолета впрыгивать в набежавшую волну, а немножко прийти в себя. Если проехал около семи часов в машине, сразу же бежать на водные горки опрометчиво, – считает Марк Добрянский. – После инцидента аквапарк проверяла специальная комиссия следователей, были подняты все видеозаписи камер на данном объекте, всё было просмотрено. Комиссия ничего не увидела, что могло бы быть связано с организацией работы аквапарка и безопасностью его посещения. Мы ждем результатов следствия, после этого пресс-служба «ЛетоЛето» обязательно донесет результаты до общественности и СМИ.

Считаем жертв

Несмотря на множество покалеченных посетителей на водных аттракционах и даже иски от гостей аквапарка, руководство «ЛетоЛето» настаивает, что в заведении предприняты все меры безопасности.

– В аквапарке предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы отдых гостей был комфортным и безопасным, – прокомментировали в пресс-службе термального курорта «ЛетоЛето». – Администрация аквапарка еще раз выражает искренние соболезнования о случившемся родным и близким умершего, оказывает им необходимую помощь и поддержку. Подобная трагедия произошла впервые.

Трагедия с летальным исходом для посетителя в аквапарке действительно первая, но несчастных случаев в «ЛетоЛето» было много. Так, «Комсомолка» писала о судебном разбирательстве курганца, который 12 декабря 2020 года во время спуска с горки ударился головой о переднюю стенку входа на нее. У мужчины на лбу остался рубец, а делом занялась курганская прокуратура. В итоге суд взыскал с юрлица в пользу курганца моральный вред в размере 60 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч рублей.

До крови расшибла бровь и губу на водных горках и жительница Тюмени Юлия. Семейный отдых омрачила горка «Летучие рыбы», где горожанка ударилась о бортик. Пострадавшая была уверена, что все горки опасны и ее случай не последний. А время показало – дальше в аквапарке «ЛетоЛето» пошел подсчет смертей.