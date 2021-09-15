«Не видно дальше вытянутой руки»: густой туман заворожил и даже испугал жителей Тюмени

Высотки буквально утопали в городском "парном молоке" Фото: aero_72 Фото: соцсети

Густой туман заставил жителей Тюмени достать из карманов свои смартфоны и начать фотографировать все вокруг. Неудивительно, ведь такого плотного «облака», окутывающего деревья и крыши домов, в городе не было уже давно. По словам очевидцев, белая пелена начала окутывать дворы в районе семи часов вечера, 14 сентября. Кого-то молочный воздух впечатлил, а кому-то доставил немало хлопот, в частности водителям, ведь видимость на дорогах была почти нулевая. Тюменцы поделились видео и фотографиями призрачного тумана в социальных сетях.

Здания будто бы растворяются в густом тумане Фото: "Нетипичная Тюмень" во "Вконтакте" Фото: соцсети

Фотографии со всех ракурсов и площадок Тюмени начали заполонять местные паблики как грибы в разгар сезона. Кому-то даже посчастливилось взглянуть на туман свысока – с высоких этажей дома или при помощи квадрокоптера. Плотная белая пелена была буквально на расстоянии вытянутой руки. Казалось, ее можно было с легкостью потрогать. А тюменские высотки будто бы были «надкусаны», уходили в никуда, что создавало призрачный эффект. Особенно эффектно здания смотрелись в черно-белой съемке, будто Тюмень ненадолго стала готической или даже апокалиптической. Зрелище, действительно, впечатляющее.

Тюменская готика... Фото: Паблик "ЧС Тюмень" во "Вконтакте" Фото: Соцсети

Если на некоторых снимках можно было угадать место, то кое-где догадаться было просто невозможно. Туман буквально затянул все вокруг, не давая шанса жителям ориентироваться на местности и спокойно управлять авто. Многие водители попросту не рисковали садиться за руль, а те, кто был вынужден, передвигался на «железном коне» тихо и аккуратно, ведь видимость на дорогах была нулевая: не спасали даже фары.

Видимость на дорогах оставляла желать лучшего Фото: Паблик "ЧС Тюмень" во "Вконтакте" Фото: соцсети

– По трассе было сложно ехать, – отметила Ольга Бехтина.

Некоторые жители подметили, что туман был крайне странным. Такое предположение выдвинула тюменка Ольга Шостак, которая рассказала, что воздух был сухой, а не влажный, как это обычно бывает при таком погодном явлении. Кстати, за городом туман был не меньше, если не больше.

Казалось, вдали нет пути Фото: Мария Толстихина

Таинственные улицы очаровывали... Фото: Мария Толстихина

– Странный какой-то туман. В нём совсем нет влаги. Обычно в такой туман вся одежда влажная. Весь вечер была на улице, а одежда сухая, – прокомментировала в соцсети Ольга.

Вот еще один призрачный дом Фото: "Нетипичная Тюмень" во "Вконтакте" Фото: Соцсети

Кто-то и вовсе сравнил Тюмень с древним китайским городом. И действительно, образы были несколько первобытными и даже мистическими, особенно на природе. Елена Никонова засняла озеро, окруженное полупрозрачной травой. Казалось, пар идет прямиком из воды.

Будто на улицы снизошла сказка... Фото: Паблик "ЧС Тюмень" во "Вконтакте" Фото: Соцсети

Природа не переставала удивлять даже ночью. Туман держался до самого утра. Кстати, в городе резко потеплело. Уже сегодня градусник термометра показывает +22 градуса, хотя еще вчера планка не поднималась выше отметки +10. По информации синоптиков, туман и был вызван резкой сменой температуры, в частности потеплением. Результатом природных метаморфоз стала алая заря в районе пяти утра, которая покорила жителей своей красотой.

Алая заря поразила ранних тюменских "пташек" своей красотой... Фото: Паблик "ЧС Тюмень" во "Вконтакте" Фото: соцсети

– Как красиво, давно я такого не видела...

– Да, абсолютно верно, довольно таки давно… – подытожили тюменцы.

Тепло порадует горожан недолго. Температура воздуха сегодня ночью достигнет плюс 12 – 10 градусов, днем плюс 20. Вечером столбики термометров покажут плюс 14 – 13 градусов. А уже завтра синоптики прогнозируют дождь, пасмурность и плюс 13 градусов днем. Ночью температура воздуха понизится до плюс 4.

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