«Невозможно дышать»: тюменцы жалуются на сильный запах гари

Город затянуло смогом, от которого режет глаза Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Тюмень окутало сильным смогом. Уже который день тюменцы жалуются на запах гари, но сегодня находиться на улице особенно невыносимо. Причиной такой задымленности стали природные пожары, действующие не только на территории Тюменской области, но и соседней Курганской. Об этом сегодня сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Где горит?

– Вблизи Тюмени, в районе ТЭЦ-2 действует почвенный (торфяной) пожар. На его тушение направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты отмечают, что торфяники могут гореть длительное время, – прокомментировал глава департамента.

Наибольшую задымленность сейчас дают действующий пожар в районе ТЭЦ-2 и почвенный пожар в лесу в районе деревни Субботино. А ещё торфяные пожары действуют в районе деревень Новоатьялово Ялуторовского района и Шорохово Исетского района. Ко всему прочему, южный ветер доносит к нам дым от пожаров в Курганской и Свердловской областях.

Источники задымления в Тюмени на 24 августа Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В чем причина?

Столько пожаров возникло из-за аномальной жары в регионе: который день градусник термометра показывает отметку в плюс 30 градусов, а то и все плюс 35. В связи с такой жаркой и сухой погодой в Тюменской области установлен высокий, 4-й класс пожарной опасности. Всего существует 5 классов пожарной опасности, пятый – самый высокий.

– Невозможно дышать! Мало того что духота на улице, так еще теперь и окно не открыть, запах гари режет глаза, – жалуются тюменцы в местном паблике.

На дорогах плохая видимость Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Как тушат?

К тушению лесных пожаров привлечены силы тюменской авиабазы, «Леспаркхоза» и военных Министерства обороны РФ. Для тушения создают минеральные полосы, огнеборцы проливают землю и патрулируют леса.

На Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов сообщили, что ситуация находится под контролем: техники достаточно, по необходимости увеличивается штаб задействованных спасателей. Сейчас приблизительное количество действующей техники – около 50 единиц, привлечены силы почти 140 сотрудников базы охраны лесов.

Чего лучше НЕ делать

В департаменте рассказали, что во время задымления тюменцам не рекомендуется выходить на улицу на длительное время, особенно ранним утром. В это время суток в воздухе находится максимальное количество смога, потому даже окна лучше держать закрытыми.

Кроме того, следует как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток. Окна и форточки нужно занавешивать увлажненной тканью и периодически ее менять. Полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Любителям спорта пожарные рекомендуют сократить физическую нагрузку, не пить пиво и другие алкогольные напитки, а также повременить с курением. Последнее провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что особенно опасно в период задымленности.

Тюменцам порекомендовали не открывать окна и не находится долго на улице Фото: Мария Толстихина

Рекомендации для здоровья

Помочь организму справиться с запахом гари может увеличение потребления жидкости до 2–3 литров в день (для взрослых). Также исключите газированные напитки. Несколько раз в день принимайте душ и при желании промывайте горло и нос. Такие нехитрые манипуляции облегчат состояние в непростой для всех дымной обстановке.

Категорически запрещено

Категорически запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям запрещено проводить пожароопасные работы. Департамент лесного комплекса убедительно просит жителей региона воздержаться от посещения лесов. За порядком сейчас активно следят государственные лесные инспекторы, так что тюменцам лучше не нарушать правила пожарной безопасности, ведь за это можно и штраф получить.

Особенно вреден запах гари утром Фото: Мария Толстихина

За последние сутки в Тюменском регионе возникло 13 лесных пожаров на общей площади 38,41 га и 3 ландшафтных пожара на общей площади 11,5 га. Действующих лесных пожаров – 11, ландшафтных – 1. Пожарные уже ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 26,91 га и 2 ландшафтных пожара на площади 4,5 га. Специалисты напоминают, что общая площадь пожаров, как и пройденная огнем, вовсе не означает гибель деревьев.

Напомним, весной этого года долгое время действовал особый противопожарный режим. Из-за аномально жаркой погоды в Тюменской области случилось много пожаров. Для их тушения в области были привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет.

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