В Тюмени в утренних пробах воздуха обнаружили вредные вещества. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени в утренних пробах воздуха обнаружили вредные вещества. Заявление сделало местное управление Роспотребнадзора.

По информации сотрудников ведомства, отмечается превышение содержания мелкодисперсных частиц. Они находятся в атмосфере в виде аэрозоля, из-за малого веса не могут осесть на землю.

Попадая в организм, раздражают рецепторы в воздухоносных путях и могут привести к ухудшению состояния здоровья у тех людей, кто страдает легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями.

– Пробы отбирались как в центре города, так и жилых районах, приближенных к окружной дороге. В пробах, отобранных вчера, превышений ПДК вредных веществ не было выявлено, – отметили в управлении.

Отметим, что специалисты следят за содержанием в воздухе диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода, бенз(а)пирена, формальдегида, сажи, взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц.