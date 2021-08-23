Погода в Тюмени на неделю с 23 по 29 августа 2021 года: дожди и резкое похолодание до плюс 12

В Тюмени ожидаются дожди и резкое похолодание до плюс 12. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 23 по 29 августа 2021 года порадует горожан жарой. Призываем местных жителей вовсю наслаждаться солнечными лучами, потому что такая погода продлится недолго и совсем скоро на территорию областной столицы двинутся дожди, в городе резко похолодает.

По прогнозам местных синоптиков, ближайшие два дня, 24 и 25 августа, в Тюмени будет очень жарко. Днем термометр покажет плюс 33 градуса, а ночью +22 . На небе не будет ни облачка, так что советуем тем, у кого по счастливой случайности на эти дни выпал отпуск, запастись кремом от загара.

В четверг, 26 августа, будет все так же жарко, однако в этот день погода начнет резко меняться в сторону ухудшения. Хоть и будет малооблачно, но стоит ждать грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В пятницу он сменит свое направление на северное. Температура воздуха резко опустится до 24 градусов выше нуля, небо заволочет тучами, прольется небольшой дождь. Осадки ожидаются и в субботу, станет еще прохладней – до 17 градусов. Последний день недели выдастся самым холодным. Ртуть в термометре застынет на отметке плюс 12.

На этом падение температуры не прекратится, и в понедельник станет уж совсем холодновато – всего плюс 9. К счастью, такая погода продлится недолго – уже в среду плюс 19.