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Общество7 сентября 2021 10:26

Ветер приносит в Тюмень запах гари от пожаров в соседних регионах

В Тюменской области действуют 14 лесных пожаров
Сергей Швецов
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Ветер приносит в Тюмень запах гари от пожаров в соседних регионах.

Ветер приносит в Тюмень запах гари от пожаров в соседних регионах.

Фото: Вадим Бегун

Ветер приносит в Тюмень запах гари от пожаров в соседних регионах. Обстановка зависит от изменения направления ветра.

– Ветер может доносить до города и дым от природных пожаров в соседних регионах, в частности из Курганской, Челябинской и Свердловской областей, – отметили в оперативном штабе.

По данным регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы, на 9.00 7 сентября в Тюменской области действуют 14 лесных пожаров. В Тюменском районе действуют 4 лесных пожара, 3 из них локализовано. Лесопожарные формирования продолжают работу по тушению.