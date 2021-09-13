Погода в Тюмени на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года: будет ли бабье лето? Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 13 по 19 сентября 2021 года выдастся дождливой. Кажется, что бабье лето в этом году продлится всего один день – тепло ожидается лишь в среду, 15 сентября.

Завтра же, 14-го, уже пойдет дождь, тучи плотно закроют собой небо, однако солнце все же сможет выглянуть сквозь них, хоть и ненадолго. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью пять метров в секунду, с порывами до десяти метров в секунду. Таким он останется и в среду.

15-го ожидается повышение температуры наружного воздуха до 21 градуса тепла. Если верить предварительного прогнозу тюменских синоптиков, это будет самый теплый день за оставшиеся дни сентября. Ночью также ожидается довольно комфортная температура – 13 градусов со знаком плюс.

В четверг на областную столицу обрушиться сильный дождь, будет пасмурно. Температура воздуха упадет сразу на восемь градусов, немного усилится ветер, при этом сменив свое направление на северо-западное. Осадки в виде дождя ожидаются и в пятницу, однако не такие сильные. Плюс 9.

Кстати, мелкий дождь будет доставлять неудобства горожанам до понедельника. За эти дни температура с плюс 10 опустится до трех градусов со знаком плюс. Все дни на улице будет пасмурно. Примерно такая погода будет стоять всю следующую неделю.