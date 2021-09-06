«Никто из детей не страдает»: ремонтные работы в тюменской школе № 70 проходят без участия учеников

Второй корпус школы №70 Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru/maps

Немало шума наделала история с тюменской школой № 70: накануне первого сентября родители стали высказывать недовольства о том, что во втором корпусе школы нет кровли из-за затянувшегося ремонта. Тюменцы опасались, что дети будут учиться в неблагоприятных условиях, а одна из мам и вовсе заявила, что «директору начихать на второй корпус школы, так как он бесплатный». Ответной реакции директора учебного заведения долго ждать не пришлось: Лидия Русакова заявила, что возмущения и поливания ее грязью происходят исключительно с целью пиара. Городской департамент образования же пояснил, что закончить ремонт вовремя помешали ограничения по коронавирусной инфекции. В школе «Комсомольской правде» рассказали, что работы идут хоть и с опозданием, но по плану, а детей на время ремонта перевели в другие корпуса и учебные заведения.

- Это все инсинуации со стороны родителей. Они сами неоднократно высказывались о нужности ремонта в школе, разговоры об этом шли на протяжении пяти лет. Да, сроки ремонта перенеслись, но никто из детей не страдает. Сейчас в корпусе, где производится ремонт, не ведутся никакие занятия. Дети временно переведены на обучение в первый корпус школы № 70, а еще одна их часть – в школу № 68. Департамент образования в курсе всей ситуации, - рассказали в школе № 70.

В учебном заведении заверили, что ремонт идет хоть и с задержкой, но по плану. Кровля закрыта профнастилом, начат монтаж установки системы дымоудаления. На третьем этаже второго корпуса ремонтируют учебные кабинеты и коридоры, лестничные клетки, идет ремонт в спортивных и актовых залах.

Договор на выполнение работ заключили 1 июня со сроком окончания до 1 сентября. Финансирование проводится из бюджета, о чем ранее сообщила пресс-служба департамента образования администрации города. Там же рассказали, что сроки ремонта сдвинулись на два месяца из-за особого противопожарного режима: подрядная организация закупила необходимые строительные материалы позже запланированного срока.

Ранее сообщалось, что по факту неготовности к учебному году второго корпуса школы №70 пройдет прокурорская проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени организовать проверку этой информации, об чем сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В школе объяснили, что вся документация была предоставлена и проверена, никаких нарушений обнаружено не было.

Но и это еще не все, после образования скандала интернете появилась информация о том, что «у родителей учеников 70-й школы в Тюмени собирают деньги на ремонт». Речь шла о сумме в размере 15 тысяч рублей. Однако в оперативном штабе Тюменской области заявили, что данная информация не соответствует действительности.

- Денежные средства на проведение ремонтных работ в школе выделены из городского бюджета, образовательный процесс организован во всех классах, - сообщил областной оперштаб.

Работники школы № 70 уверили, что в сроки они укладываются. Крыша будет полностью готова в конце сентября. Пока что срок сдачи установлен на 20 сентября. Полностью же школу отремонтируют в 2022-ом году: школа участвует в определенной программе, потому капитальный ремонт пока что отложен.

- Преобразования школу ждут, и это нужно принять. Ускорить ремонт я тоже не могу, есть понятия технологических процессов. Контролировать строителей, да, мы это делаем, приглашать представителей родительской общественности – да вы сами видите, что происходит. Настрой учителей, которые готовы работать с детьми, вы видите. Мы преодолели такой трудный прошлый год, когда учителя переболели, и до сих пор болеют, но тем не менее, мы все готовы работать с детьми по-настоящему. Примите, пожалуйста, эту ситуацию, поймите, что школа будет изменена, просто по этому поводу возмущаться и кричать бессмысленно, работа идет, просто не быстро и не мгновенно, - заключила директор школы № 70 Лидия Николаевна Русакова.

В этом году в Тюменской области открылось множество новых школ. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что строительство объектов образования останется приоритетом независимо от экономической обстановки.

- Мы четко понимаем, какое количество детей пойдет в школы, поэтому все подсчитано – сколько образовательных учреждений в каждом муниципалитете нам необходимо построить. За 5 лет мы планируем возвести 45 школ, из них 12 – в Тюмени. Введем в 2022 году школу в Богандинском, проектируем школу и детский сад в поселке Московский. Реализуем большую программу по замене деревянных школ, – глава региона рассказал сегодня на пресс-подходе во время поездки по Тюменскому району.

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