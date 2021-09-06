В тюменских поселках Боровском и Червишево построят детские сады. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В тюменских поселках Боровский и Червишево построят детские сады. Губернатор Александр Моор поручил разработать проекты строительства дошкольных учреждений.

Глава региона сейчас находится с рабочим визитом в Тюменском районе. Он уже осмотрел ход строительства здания школы на 360 учебных мест в поселке Богандинский. Строительно-монтажные работы здесь планируют завершить в следующем году.

Кроме того, он посетил крытый ледовый каток в поселке Винзили, который скоро распахнет свои двери. Здесь смогут единовременно кататься на коньках 68 человек. А спортивные мероприятия могут посетить 100 зрителей.

– На катке планируется организовать проведение учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, региональных, районных соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также прокат коньков для населения. Будут работать тренажерный зал и кафе на 16 мест, – сообщили в оперштабе.