Александр Моор заявил о строительстве в Тюменской области 45 школ за 5 лет. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор заявил о строительстве в Тюменской области 45 школ за 5 лет. По его словам, возведение объектов образования останется приоритетом независимо от экономической обстановки.

– Мы четко понимаем, какое количество детей пойдет в школы, поэтому всё подсчитано – сколько образовательных учреждений в каждом муниципалитете нам необходимо построить. Так, за 5 лет планируем возвести 45 школ, из них 12 в Тюмени. Введем в 2022 году школу в Богандинском, проектируем школу и детский сад в поселке Московский, – рассказал глава региона.

В настоящее время Александр Моор находится с рабочим визитом в Тюменской районе. Он посетил местную спортшколу, где обустроено футбольное поле и легкоатлетические беговые дорожки с искусственным покрытием, а также три площадки для игры в баскетбол.