В тюменской школе № 70 не достроена крыша: родители переживают, что она будет протекать

Директор пообещала, что крыша будет закрыта Фото: скрин с видео ЧС "Вконтакте" Фото: СОЦСЕТИ

В тюменской школе № 70 еще не достроены крыша, а 1 сентября уже близко. Родители жалуются в местном паблке:

- Директор говорит, что жаловаться на нее бесполезно. Все жалобы приходят обратно к ней. Трава выше головы, крыши нет. Директору все равно на второй корпус нашей школы, потому что он «бесплатный», - отметила женщина.

Директор школы Лидия Русакова записала видеосообщение, в котором уверила родителей, что переживать не стоит. Женщина заверила, что к 1 сентября строители закроют всю поверхность кровли пленкой, которая не пропускает влагу.

Она добавил, что ремонт не помешает ученикам второго корпуса посещать занятия. В течение сентября строители, по плану, закроют покрытием всю кровлю. Также в здании ведется ремонт двух спортивных залов и актового зала. Так, в актовом зале устанавливается система дымоудаления. В спортивных залах ведется ремонт, и дети в конце сентября смогут в них войти.