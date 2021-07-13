«Просыпалась с жутким страхом, что умираю»: Алёна Водонаева мучается от панических атак

Алёна Водонаева мучается от панических атак. Фото - alenavodonaeva.

Экс-участница «Дома 2», уроженка города Тюмени Алена Водонаева рассказала своим подписчикам в «Инстаграм» о проблемах со здоровьем. Дело в том, что ее мучают панические атаки. Сейчас, по ее словам, она уже начала и продолжит изучать, что это такое: «Этому можно оказывать сопротивление, можно побороть и избавиться от него, насколько я понимаю».

«Я теперь официально в клубе «паническая атака». Предпосылки к этому уже были, ещё после первого инсульта. Бывало, просыпалась в три часа ночи с жутким страхом, что я умираю и выпрыгивающим из груди сердцем. И вот, на прошлой неделе, днём, в спокойной обстановке, когда ничего не предвещало, это случилось полноразмерно: с неконтролируемой паникой, давлением под 200 (при моем обычном 90/60), страхом смерти. Начала задыхаться, бешено билось сердце и почему-то огнём горели все слизистые. Длилось это 5-7 минут», – делится с поклонниками знаменитость.

Звезда говорит, что и представить не могла, что это настолько жутко: «Верю в то, что это кому-нибудь поможет, да и просто будет осознание того, что вы не один на один с этой жутью. Хотя, судя по количеству сообщений в Директе на эту тему, нас таких много».

Одна из подписчиц ответила, что смогла все же победить панические атаки, которые продолжались в течение нескольких лет: «Это страшнейший недуг. Я, как Алена, стала изучать ПА полностью, чтобы знать зверя в лицо. Я, наверное, весь интернет про них перерыла. Теперь я понимаю, что от него никто еще не умирал. Понимаю, что это временно, что выброс адреналина впустую бесится в организме и скоро пройдет. Что я не умру, что задыхаться тоже не буду, что наоборот много кислорода и надо при приступе подышать в кулак или кулёк, чтобы кислорода стало меньше. Я убедила себя в этом, и уже несколько лет не было».

Многие стали советовать, что делать и какие книги почитать по этому поводу: «Алена, с ними не нужно бороться – их нужно принять и согласиться. А вообще, хорошо посетить психолога хорошего. ПА возникают тогда, когда ваша психика не может впихнуть в себя невпихуемое. Это как пружина только в эмоциональном плане: она сжимается, сжимается, но сжиматься постоянно она не может – в итоге разожмется. Здоровья вам!»

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменская знаменитость Алёна Водонаева попала в больницу после транзисторной ишемической атаки. Светская львица в Instagram рассказала поклонникам об ужасном состоянии, которое она пережила несколько дней назад.

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