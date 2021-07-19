«В TikTok снять не забыла?»: в Тюмени женщина во время дождя вымыла голову в грязной луже

Женщина бесстрашно вымыла голову в грязной луже. Фото: скриншот

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Именно так можно сказать про жительницу Тюмени, которая в проливной дождь решила искупаться в луже в своем дворе. Кадры с места «закаливания» облетели все местные паблики. Интересно, что женщина не ограничилась одним лишь погружением в воду. Она с головой занырнула в лужу и решила… помыть в ней голову. В этот момент с ней рядом оказалась подруга, которая, к слову, не последовала примеру приятельницы.

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Вероятнее всего, курьезный случай произошел из-за адской вони в воде, которая уже второй день поступает к тюменцам в квартиры. Дело в том, что после дождей значительно повысился уровень воды в Туре: со дна поднялись иловые массы, которые спровоцировали появление дополнительного запаха. В фильтры уже загрузили 15 тонн (!) активированного угля, однако пока это совсем не помогает.

– В луже хотя бы вода так не воняет, как из водопровода. У нас во дворе сегодня тоже народ плескался, видимо, так лучше мыться, – шутят жители.

– Мне уже интересно, где эта лужа. Ещё пару дней – и я сдамся, – язвят в ответ тюменцы.

- В «Тик-Ток» снять не забыла, надеюсь?

Напомним, что жители Тюмени частенько шокируют публику своим поведением. Например, несколько лет назад блогер прокатился по центру города в ванной, чтобы позабавить горожан и поднять себе рейтинг.