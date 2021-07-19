В Тюмени из-за сильного ливня затопило улицу Гольцова, глохнут машины

В Тюмени из-за дождя затопило улицу Василия Гольцова. Фото: Евгений Значковский

Улицу Василия Гольцова в Тюмени затопило из-за сильного ливня, обрушившегося на областную столицу днем 19 июля. Гром гремел с такой силой, что по всему городу выли сигнализации автомобилей.

Фото - Значковский Евгений.

По словам очевидцев, которые имели несчастье проехать по затопленной улице, у них глохли автомобили. Водителям приходилось вылезать из машин прямо на проезжей части и пытаться как-то разобраться в непростой ситуации.

Фото - Значковский Евгений.

С предупреждением в связи с непогодой выступили местные автоинспекторы: «В жаркую погоду уже после первых капель дождя дорога может стать скользкой как для водителей, так и для пешеходов. В ненастную погоду выбирайте скорость с учетом дорожных и погодных условий. Тормозите заранее перед пешеходными переходами, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов. Водителям с небольшим стажем вождения нужно быть особенно осторожными во время дождя».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на этой неделе – с 19 по 25 июля – в Тюмени ожидается жаркая погода. Температура наружного воздуха поднимется до плюс 35 градусов. Повышение ожидается уже с завтрашнего дня, 20 июля.