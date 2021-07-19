Погода в Тюмени на неделе с 19 по 25 июля: адская жара

Тюменцев ожидает жаркая погода. Фото: Вадим Бегун

На этой неделе – с 19 по 25 июля – в Тюмени ожидается жаркая погода. Температура наружного воздуха поднимется до плюс 35 градусов.

Повышение ожидается уже с завтрашнего дня, 20 июля. В этот день на небе можно будет наблюдать облачка, пройдет дождик, однако станет теплее, чем сегодня, – до 26 градусов. В среду теплолюбивые тюменцы наконец увидят солнце, которое полностью выйдет из-за туч, чтобы ласкать местных жителей своими лучами. На улице станет плюс 30, да и ночью не холодно – 18 градусов выше нуля.

А вот в четверг и пятницу город снова накроет дождем, причем с грозой. Если в четверг еще будет малооблачно и плюс 29, то в пятницу ожидается переменная облачность и повышение температуры воздуха сразу на шесть делений. Правда, не обойдется и без сильного ветра, который в субботу лишь усилится.

В выходные будет стоять ясная погода. 24 июня – плюс 34 градуса, юго-восточный ветер со скоростью восемь метров в секунду (порывы достигнут 17 метров в секунду). В воскресенье плюс 26, ветер стихнет.

На следующей неделе жителей Тюмени, по прогнозам местных синоптиков, снова ждут дожди и понижение температуры наружного воздуха до 18 градусов.