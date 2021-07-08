Карьерные возможности пандемийного времени открыла для тюменцев генеральный директор компании «Авантаж» Светлана Чуйкова

Здоровье, стрессоустойчивость, широкий кругозор - это и не только поможет выстроить карьеру мечты Фото: Архив "КП"

В интервью «Комсомольской правде» Светлана Чуйкова - генеральный директор тюменской компании «Авантаж», рассказала о главных секретах карьерного пути в наше непростое время. Светлана уверяет, что акценты на рынке труда существенно сместились, но это вовсе не преграда, а напротив, отличная возможность взлететь вверх по карьерной лестнице. Почему делать карьеру нужно именно сейчас? Светлана Чуйкова видит четыре причины:

Резкое повышение диджитализации и технологизации процессов

На смену привычным каналам коммуникации приходят чат-боты, портальные решения. Сокращается бумажный документооборот и низкоквалифицированные должностные обязанности сотрудников. Топ-менеджмент компаний все чаще принимает решения о сокращении ручного труда и перераспределении трудовых ресурсов на более высокоуровневые задачи. Это приводит к изменениям иерархической структуры, меняется соотношение руководителей и исполнителей. Рядовых исполнителей сокращают, компании нуждаются в думающих лидерах, умеющих принимать решения.

Пандемия и новое время подсветили проблему уязвимости людей предпенсионного и пенсионного возраста

На протяжении последнего периода граждане в возрасте 65 лет и старше длительное время находились на самоизоляции в соответствии с решениями органов власти и рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, представители этой возрастной группы не всегда владеют современными информационными технологиями и не все полноценно могут выполнять рабочие обязанности дистанционно. В связи с этим интенсивно проходит высвобождение с руководящих должностей людей 65+, не освоивших технологические решения дистанционного управления коллективом.

Компетенции теперь значат больше, чем опыт работы

Это, с одной стороны, увеличило переход менеджеров из одной отрасли в другую и, с другой, ускорило повышение по иерархической лестнице. Если раньше при поиске топ-менеджеров большинство компаний смотрели внутрь индустрии, то сейчас уходят от этой стратегии даже самые заядлые сторонники этой стратегии. Все больше внимания уделяется навыкам и умению решать конкретные проблемы и задачи, а не их предыдущему стажу работу или формальному образованию.

Компании все чаще осуществляют поиск талантливых руководителей в разных регионах страны

Это предусматривает как переезд на новое место жительство, так и удаленные формы работы. Именно в момент первой волны пандемии в больших объемах проявился рекрутмент столичными работодателями кандидатов из регионов. И этот опыт оказался успешным: не секрет, что уровень зарплат в Москве существенно выше, чем в других регионах страны. И найм специалистов, проживающих в регионах, в московские компании оказался выгодным для обеих сторон: работодатель платит меньше, чем московским кандидатам; а сотрудник зарабатывает больше, чем предлагают местные компании.

КАЧЕСТВА НОВОГО ЛИДЕРА

Сегодня возможность взлететь вверх по карьерной лестнице близка как никогда раньше. Но одних условий, конечно же, недостаточно. Сам специалист должен уметь не только подстраиваться под новые требования, но и соответствовать им. Светлана выделила пять компетенций, которыми на сегодняшний день владеет так называемый новый лидер:

Здоровье

Здоровье - больше не личное дело каждого, а здоровый образ жизни становится одной из характеристик, по которым оценивают потенциал кандидата на руководящую должность. Ситуация с пандемией показала, что в мире нет полностью обособленных стран или сообществ, глобализация настолько сильна, что смертельный вирус способен за считанные дни проникнуть во все части света. Остаётся только одно - быть здоровым. Отказ от вредных привычек, полноценный сон, регулярные медицинские осмотры, физические нагрузки, внимание к потребляемой пище - все это не только модно, но и полезно.

Навык организации дистанционных и гибридных форм работы

«Удаленка» - это не временное явление, а новая реальность. Данный факт окончательно закреплен законом о дистанционной работе, который вступает в силу в 2021 году. Технологии, и так развивающиеся быстрыми темпами в течение последних лет, получили дополнительный стимул. Популярная шутка it-специалистов, что спонсором диджитализации стала пандемия 2020 года. Руководители, которые могут организовать эффективную работу коллектива дистанционно с использованием простых и понятных инструментов крайне востребованы сегодня.

Умение вовлекать в процесс коллег и подчиненных

Локдаун 2020 года с внезапным переходом на удаленную работу и все последующие события показали неэффективность традиционных форм контроля деятельности сотрудников. Эффективными остаются самостоятельные и вовлеченные команды, а не тщательно контролируемые. Осознавшие это компании идут по пути децентрализации принятия управленческих решений и делегирования ответственности. От руководителя на каждом уровне теперь требуется навык вдохновлять своих подчиненных. Именно в этом будет заключаться конкурентное преимущество лучших управленцев среди всех остальных.

Адаптивность и стрессоустойчивость

Эти качества давно декларируются как необходимые для управленцев, но сейчас они становятся жизненно-необходимы. В разгар пандемии в деловом мире стал популярен термин антихрупкость, введенный десятилетие назад Нассимом Николасом Талебом. И он тоже об адаптивности, стрессоустойчивости и умении извлекать выгоду в хаосе и неопределенности.

Широкий кругозор и системное мышление

Широкий кругозор - это знания из разных сфер деятельности. С одной стороны, руководитель может брать за основу готовые кейсы, примеры решения подобных задачи, а не изобретать велосипед. С другой стороны, даже научные открытия делаются на стыке разных областей знаний. Так и руководители чаще всего находят новые нестандартные решения на пересечении знаний из разных отраслей. А под системным мышлением понимаем способность человека мыслить целостно, находить связи и выявлять закономерности между предметами и явлениями, упрощать и выделять структуру.

ВЫВОД

- Итак, самые необходимые характеристики для построения карьеры в ближайшем будущем у вас есть. Но знать их мало, нужно начинать с этим работать. Люди на 70% не используют полученную полезную информацию только потому, что не применяют полученные знания на практике сразу. Хотите сделать карьеру? Не откладывайте. Займитесь своей карьерой прямо сейчас!, - подбадривающе заключила Светлана Чуйкова.

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