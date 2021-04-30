Тюменцам рассказывают о ситуации на рынке труда. Фото - "Департамент труда и занятости населения" в ВК.

В Тюмени проходит круглый стол «Рынок труда в условиях пандемии. Год действия ограничительных мер» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече принимают участие:

- Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области;

- Светлана Чуйкова, представитель АСИ в Тюменской области по направлению «Образование и кадры», председатель общественного совета департамента труда и занятости населения Тюменской области;

- Андрей Казанцев, заместитель генерального директор по персоналу ПАО «Тюменские моторостроители»;

- Татьяна Гончарова, начальник отдела кадров и трудовых отношений ПАО «Тюменские моторостроители»;

- Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter.

В настоящий момент участники обсуждают текущую ситуацию на рынке труда Тюменской области, озвучивают актуальные данные по безработице, рассказывают о мерах поддержки, предпринимаемых на уровне региона в части содействия трудоустройства граждан.