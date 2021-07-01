Старые и новые законы карьерного пути открыла в интервью генеральный директор компании "Авантаж" Светлана Чуйкова

Переход от самозанятого или индивидуального предпринимателя к предприятию со штатом сотрудников и большими финансовыми оборотами - это тоже карьерный рост, считает бизнесвумен Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Карьера – это развитие, рост человека в профессиональной деятельности.Развиваться можно в рамках своей профессии, совершенствуя навыки, получая смежные знания и полномочия, расширяя эффективность деятельности, наращивая уровень сложности и ответственности принимаемых решений. Это будет горизонтальная карьера. Расти можно по управленческой лестнице вверх: от рядового сотрудника к руководящим позициям. Например, маркетолог – руководитель службы маркетинга – коммерческий директор. Это вертикальная карьера, поясняет в своей книге генеральный директор компании "Авантаж" Светлана Чуйкова.

– Движение к топовым позициям компании и любого функционального направления к должностям руководителей организации называют центробежной карьерой. Также выделю предпринимательскую карьеру. Это рост в сфере собственного бизнеса. Согласитесь: переход от самозанятого или индивидуального предпринимателя к предприятию со штатом сотрудников и большими финансовыми оборотами – это тоже карьерный рост, – считает она.

По ее мнению, чаще всего люди делают карьеру, исходя из мотивов, которые, отметим, с возрастом меняются:

В западных странах давно разрабатываются алгоритмы управления собственной карьерой. В отечественной литературе чаще понятие “управление карьерой” встречается как функция отдела кадров и сам человек выступает как пассивный субъект в системе формирования кадрового резерва и карьерного планирования организации.

В России карьерное консультирование развивается недолго, но стремительно. Только 5 – 7 лет назад появилось направление карьерного консультирования, которое приняло официальный статус и оформилось в отдельную отрасль.

В нашей стране не принято заявлять о том, что ты хочешь делать карьеру и стремишься к высоким должностям. Допустимо обтекаемо говорить о формировании лидерских качеств, развитии профессионализма и стремлении к развитию.

И даже само слово “карьерист” имеет негативный подтекст. Если посмотреть в русском языке синонимы к этому слову, то увидите: честолюбец, шустряк, чинодрал, службист. Звучит не очень, правда? Вот такая двойная мораль: быть руководителем престижно и уважаемо, но сознательно стремиться к карьере – это не комильфо.

– Поэтому в своей книге я использую термин “новый лидер”. Новый лидер – это человек, осознанно развивающий себя и свое дело и стремящийся к развитию собственной карьеры. Известная пирамида потребностей Абрахама Маслоу применительно к сфере карьеры даёт понимание причин, по которым люди движутся по этой лестнице и соотносится с мотивацией в карьерных этапах. А жизненный и профессиональный опыт дает возможность движения, – считает Чуйкова.

Бизнесвумен выделяет этапы карьеры:

1. В начале пути, в молодом возрасте, людьми чаще всего движут материальные потребности: желание финансовой стабильности... На этом этапе главной движущей силой в карьерном продвижении становятся высокая мотивация (читай: «Чего хотят работодатели?» – «Горящие глаза»), актуальные знания и готовность много работать.

2. Средний цикл. Мотивация – социальный статус, положение в обществе, уважение. Основа роста – активная демонстрация навыков и результатов. Установление позитивных деловых отношений с топ-менеджментом.

3. Социум, причастность. Сообщества. Движок – эффективное взаимодействие с окружающими. Формирование доверия к себе и своим решениям.

4. Мотивация – масштабирование успешных стратегий (самореализация, борьба со скукой). Потенциал продвижения в построении командной работы, умении управлять другими людьми (формально и неформально), эффективное использование мотивации, компетенций и взаимосвязей окружающих. Патернализм молодых сотрудников

Переход на следующий уровень невозможен без прохождения предыдущего этапа.

– Моим первым крупным кадровым проектом была подготовка к проведению Всероссийской переписи населения 2001 года, тогда была задача набрать порядка полутора тысяч временных сотрудников в городах и селах Тюменской области. Не было доступного интернета, мобильных телефонов, онлайн-сообществ, специального программного обеспечения и даже весь кадровый документооборот велся вручную. Сегодня даже сложно представить, как это возможно – набирать и развивать сотрудников без современных технологий. Все эти годы я наблюдаю за развитием кадровой индустрии, отслеживаю, как реагирует рынок труда на кризисы, демографические изменения и миграционные потоки. И знаете что? За период пандемии отечественный рынок труда изменился больше, чем за последние 20 лет. Это глобальные изменения в сознании и мотивации людей, структурные перераспределения персонала между отраслями, новые взаимоотношения работодателей и сотрудников, - заметила Светлана Чуйкова.

Эксперты на каждом отраслевом мероприятии говорят об HR-революции, зародившейся накануне пандемии и развернувшейся с полной силой именно благодаря новым обстоятельствам.

Глобальные тренды развития работодателей:

– Сегодня много женщин-управленцев, они достаточно активны в бизнесе, политике и общественной деятельности. И на основе общего информационного поля может сложиться впечатление, что карьера мужчин и женщин складывается по единому алгоритму. Но если вы думаете, что у нас царит равенство между полами, то ошибаетесь. Женщине в нашем обществе значительно сложнее сделать карьеру: на высших должностях женщин намного меньше, чем мужчин; зарплаты у женщин ниже, чем у мужчин даже на аналогичных должностях – это не домыслы и не отдельные случаи, а повсеместная ситуация, подтвержденная статистическими данными. Это неравенство существует во всех сферах деятельности, при сравнении любых должностей, уровня образования и во всех регионах нашей страны. Более того, эта ситуация характерна и для большинства стран в мире, – говорит спикер.

Управленческие инструменты, заложенные в концепцию женской энергии, используются как мужчинами, так и женщинами. Но все же мягкий подход в управлении традиционно легче дается женщинам. Ну и хорошие новости: женщинам в современном мире для развития профессиональной карьеры уже нет необходимости стремиться к развитию у себя традиционно мужских характеристик: твердый волевой характер, бескомпромиссность, стремление к единоличному лидерству.

В разгар пандемии именно женщины в большей степени проявили эмпатию… Они создавали сообщества поддержки, антикризисные комитеты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова считает, что изменения на рынке труда в последние десятилетия ломают наши представления о профессионализме. Работодатели все больше внимания уделяют так называемым гибким навыкам, которые закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни и которые не появятся после одного тренинга или просмотра лекции. Именно поэтому специалистов, у которых они хорошо развиты, ценят.

Это определяет важность включения в процесс профориентирования подростков уже в 12-13 лет. Задача родителей и педагогического сообщества дать ребятам максимум информации о том, какие бывают навыки, как их можно развивать самостоятельно. Дать возможность на первоначальном этапе оценить, какими навыками они уже обладают, а над какими еще предстоит работать.

– В рамках реализации партийного проекта "Крепкая семья" блок профориентации всегда занимает одно из ведущих мест. Наша игротека "Конструктория Pro" включает в процесс обучения через игру как лучший инструмент в работе с детьми. В апреле этого года для ребят постарше мы провели курс мастер-классов "Твое будущее", где профессионалы своего дела на примерах показывали, какие навыки нужны в той или иной профессии. На мероприятиях мы даем определенный толчок для детей, показывая, в каких направлениях можно и нужно развиваться уже сейчас.