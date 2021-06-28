Как составить резюме на должность руководителя в 2021 году, чтобы вас пригласили на собеседование?

Светлана Чуйкова - о том, как правильно составить резюме.

Резюме - самый первый документ, который попадает на стол эйчару еще до того, как он увидел вас. И чем выше должность, на которую вы претендуете, тем более тщательно нужно подходить к составлению анкеты. По статистике, на этапе оценки резюме отсеивается около 90% кандидатов. Поэтому в этой статье мы разберемся в том, как составить такое резюме, чтобы вас захотели пригласить на собеседование на высокую должность, будь то руководитель отдела, управляющий компанией или топ-менеджер.

Статья основывается на исследованиях и опросах HR-специалистов, проводимых в 2020 и 2021 годах. В ней отражены важные нюансы, по котором рекрутеры принимают решение о приглашении на собеседование, а также раскрыты требования к соискателям на руководящую должность в период пандемии.

Важные моменты при составлении резюме

Чтобы HR-специалист обратил внимание на вашу анкету, надо помнить о том, что ему зачастую катастрофически не хватает времени и что для него важно понять все сразу, буквально с первого взгляда.

Поэтому, при составлении резюме держите в голове 3 важных момента:

- Стройте понятные фразы и короткие предложения:

В день рекрутер получает до 300 резюме, поэтому на первичный отбор одной анкеты у эйчара уходит всего 5-10 секунд. Поэтому используйте простые слова и выражения, а также короткие предложения без сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций.

- Не пишите лишнюю информацию:

Указывайте только нужные для конкретной вакансии сведения. Например, если вы устраиваетесь главным бухгалтером, нет необходимости писать, что у вас есть права категории В. Зачем это знать рекрутеру? Конечно, если фирма ведет двойную бухгалтерию, водительские права будут весьма кстати. Ведь от полиции гораздо быстрее скрыться на машине, чем убегать на своих двоих:) В остальных случаях указание подобной информации ни к чему.

- Адаптируйте резюме под каждую вакансию.

Не отправляйте одно и то же резюме всем работодателям. В анкете крайне важно “бить” точно в цель, указывая только то, что необходимо для конкретной должности.

Основные разделы резюме на должность руководителя

Разберемся, из каких разделов состоит полноценное резюме и на что следует обратить особое внимание, если вы претендуете на руководящую должность.

Разделы выстроены по порядку, поэтому используйте их в качестве чек-листа, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно и ничего не забыли.

Шапка

В шапке указывается вакансия, на которую вы претендуете. Слово “резюме” писать не надо. Рекрутер и так это поймет. Помните, чем более кратким будет ваше резюме, тем лучше.

Фото

Фото не относится к обязательным требованиям. Но если ваша работа связана с общественной деятельностью, не поленитесь выбрать выигрышный ракурс и сделать качественную фотографию. Пиарщикам, маркетологам, управленцам, то есть, тем, кто вращается среди людей, важно презентовать себя не только как опытного работника, но и как человека с располагающей внешностью.

Только не перестарайтесь! Никаких двусмысленных поз, взглядов или броской одежды. Лучше всего будет смотреться деловой портрет на нейтральном фоне.

Контактные данные

ФИО полностью

Дата рождения

Краткий адрес

Да-да, именно краткий. Не перегружайте резюме лишней информацией. Рекрутеру безразлично, на какой улице вы живете. Для городов-миллионников укажите только район или станцию метро. Если вакансия открыта в другом городе, обязательно укажите, что вы готовы в него переехать.

Электронная почта

Электронный адрес должен выглядеть по-деловому. Несерьезные или шуточные названия не подойдут. По имени почтового ящика можно многое узнать о человеке, поэтому уделите этому моменту внимание.

Мобильный телефон

Мессенджеры

Наличие 3-4 мессенджеров, таких как Вотсап, Телеграмм, Скайп, Вайбер говорит о том, что вы, во-первых, коммуникабельны, а во вторых - заботитесь об эйчаре, делая возможным общение по любому удобному для него каналу связи. Для претендента на руководящую должность это большой плюс.

Но! Указывайте только те мессенджеры, которыми вы действительно пользуетесь все время. Нет ничего хуже, чем увидеть, что пользователь не заходит в аккаунт неделями или игнорирует входящее сообщение.

Цель

Цель должна быть конкретной, поэтому избегайте общих формулировок, типа “получить руководящую должность”. Вместо этого напишите “получить должность руководителя PR-отдела”.

Ссылки на соцсети

Большинство эйчаров будут смотреть ваши соцсети, поэтому облегчите им жизнь, чтобы они не тратили время и не вытягивали из вас информацию. Конечно, соцсети должны быть приведены в порядок и не содержать компрометирующие данные или откровенные фото.

В идеале соцсети должны быть вашим преимуществом, чтобы, зайдя на вашу страницу, рекрутер понял, что вы амбициозный, деловой человек с полезными связями и подписками на целевые группы.

Ссылки на портфолио или проекты

Это может быть ваш сайт с выполненными проектами, презентация в формате PDF либо кейсы в Гугл документах. Здесь важен не столько формат подачи, сколько ваша готовность подтвердить ваш опыт готовыми решениями.

Ожидаемая заработная плата

Это необязательный пункт, и нет однозначного мнения, стоит ли указывать желаемую з/п. Лучше всего руководствоваться следующим.

Если вы претендуете на среднюю по региону зарплату или если вы крутой управляющий с кучей реализованных проектов и высоко цените себя, то смело указывайте в резюме желаемый оклад. В этом случае указание оклада будет плюсом, ведь если кандидат может оценить себя, то может и других. А это - важное качество для руководителя. К тому же, указание желаемой зарплаты говорит о том, что вы открыты и прозрачны и не будете хитрить, пытаясь выбить более выгодное предложение от работодателя.

Но если вы ничем особо не выделяетесь, но хотите получать выше среднего, лучше пропустить этот пункт. Иначе это может быть причиной отказа в приглашении вас на собеседование. С глазу на глаз проще аргументировать завышенные требования, чем на этапе первичного беглого просмотра резюме. К тому же, здесь срабатывает психологический триггер последовательности. Если работодатель уже пригласил вас на встречу, ему будет гораздо труднее вам отказать.

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Опыт работы

Опыт работы - главный раздел, на который рекрутер обращает основное внимание. Заполняется в обратном порядке - сначала указывается последнее или ваше текущее место работы, а самой последней идет ваша ранняя деятельность.

Не нужно указывать все места работы за всю вашу жизнь. Для руководящей должности оптимальным считается подробное описание релевантного опыта за период от 5 до 15 лет.

Даты трудовой деятельности

В резюме следует указать не только год приема и увольнения с работы, но и месяц. Иначе работодатель подумает, что вы хотите скрыть от него реальный срок вашей деятельности.

Названия компаний

Прописываются не только названия, но и сферы деятельности компаний.

Занимаемые должности

Должности указываются так, как записаны в трудовой книжке, но при необходимости их нужно расшифровать, чтобы эйчар точно мог понять, кем вы работали.

Функциональные обязанности

Следует перечислять не все, а только релевантные конкретной вакансии обязанности.

Достижения

Достижения вытекают из обязанностей и показывают результативность вашей работы на предыдущих местах. Чтобы они произвели максимальный эффект, соблюдайте следующие условия:

Пишите конкретно.

Достижения должны быть не абстрактными, а выраженными в цифрах. Например, не “увеличил оборот компании”, а “увеличил оборот компании на 12% в 2020 году по сравнению с 2019 годом”

Указывайте достижения в динамике.

Следует не просто прописывать достижения, а выстроить их так, чтобы была видна их динамика. То есть, пишите результаты вашей деятельности в порядке их важности, от меньшей к большей.

Если вы руководили людьми на прошлых должностях, обязательно напишите, сколько человек было у вас в подчинении.

Образование

В данном разделе указываются:

- Период учебы в ВУЗе

- Название учебного заведения

- Факультет

- Специальность

Если вы окончили два и более учебных заведения по специальностям, подходящим для выбранной вами вакансии, также распишите их в резюме.

Дополнительное образование

К нему относятся тренинги, курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, предполагающие выдачу сертификата. В разделе через запятую указываются:

- название программы

- название организации, проводившей обучение

- город прохождения обучения

Не указывайте лишнюю информацию. Если доп. образование не имеет никакого значения для данной конкретной вакансии, не прописывайте его.

Ключевые навыки

Навыки должны соответствовать вакансии и предыдущему опыту работы. При написании навыков отталкивайтесь от требований вакансии. Подумайте - что из того, что вы умеете делать, подойдет к новой должности?

Но ни в коем случае ничего не придумывайте. Конечно, что-то можно приукрасить и подать в более выгодном свете, но не стоит писать о том, чего не было. Иначе можно облажаться. Как тот парень на собеседовании, который указал, что знает основы антикризисного управления, так как в его компанию приезжал с семинарами известный бизнесмен. Все бы ничего, и ложь могла бы прокатить за правду, если бы не одно печальное обстоятельство. Этот бизнесмен умер от коронавируса и никак не мог проводить тренинги в эти числа, да и во все последующие тоже. Так что, прежде чем что-то написать, подумайте, сможете ли вы достоверно это аргументировать.

Не пишите навыки, которыми и так обладает каждый. Например, нет смысла писать “уверенный пользователь ПК”. Лучше раскройте, в каких конкретно программах вы работаете.

Это же касается и ваших знаний языков. Фраза “владею английским языком” слишком абстрактна. Лучше сразу указать уровень (начальный, разговорный, продвинутый).

Избегайте штампов и общих фраз. Например, слово “ответственный” ни о чем рекрутеру не скажет. Вместо этого лучше написать “эффективно решаю задачи в жестких дедлайнах”.

В период пандемии стали цениться следующие навыки кандидатов на руководящую должность:

- удаленная работа с сотрудниками с сохранением эффективности

- оперативное решение проблем в период нестабильности

- продуктивная деятельность в сокращенном коллективе

- способность принимать нестандартные решения в ответ на внешние изменения

- умение находить новые возможности для развития

- способность успешно работать в режиме многозадачности

- умение вести эффективные переговоры на расстоянии.

Но недостаточно просто красиво расписать ключевые навыки. Они должны вытекать из опыта работы, ваших обязанностей и достижений. Например, если вы пишите в качестве ключевого навыка “удаленная работа с сотрудниками с сохранением эффективности”, то в разделе “Опыт работы” у вас должны быть прописаны показатели эффективности в период работы ваших подчиненных из дома.

Личные качества

Указывайте только те качества, которые необходимы для конкретной должности. В 2021 году наиболее востребованными качествами для руководителя считаются:

- системное мышление

- умение мотивировать и вести людей за собой

- способность быстро реагировать на изменения

- умение самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их последствия

Хобби и увлечения

Этот раздел необязательный, но если у вас есть полезное хобби, напишите о нем в резюме. Что значит полезное?

В идеале, хобби должно демонстрировать желательные для вашей будущей работы черты характера. То есть, увлечение должно усиливать вашу позицию как профессионала. Например, для руководителя отдела финансов и планирования плюсом будет игра в шахматы, а для главного менеджера по продажам хорошим дополнением будет увлечение боксом или тэквондо. Игра в шахматы говорят о том, что у вас хорошо развиты логическое мышление и математический склад ума, а различные виды борьбы указывают на то, что вы активны, настойчивы и целеустремленны.

Помимо этого, есть увлечения, которые будут плюсом для любых руководителей, независимо от специфики работы. К ним относятся командные виды спорта. Например, игра в футбол или хоккей покажет ваше умение работать в команде и быстро адаптироваться к меняющейся обстановке.

Рекомендации

Это не обязательный, но очень желательный раздел для претендента на руководящую должность. Рекомендации запускают психологический триггер социального доказательства, и работодатель гораздо охотнее пригласит вас на собеседование по сравнению с кандидатами без характеристик.

Однако не забывайте главного - рекомендации должны отражать ваши ключевые навыки и достижения. Если в этих разделах резюме вы напишите одно, а в рекомендациях будет указано другое, это не сыграет вам на руку.

При наличии рекомендаций укажите в резюме: “Рекомендации предоставлю по запросу”.

Как правильно оформить резюме

Давайте теперь разберемся, в каких программах составлять резюме, в каком формате его отправлять рекрутеру и каким считается оптимальный объем анкеты.

Казалось бы, что сложного? Резюме можно сделать в любом текстовом редакторе, который позволяет все грамотно отформатировать и проверить на орфографию. Но вряд ли простая подача будет вашим преимуществом. К тому же, получение резюме в ворде наведет рекрутера на мысль о том, что вы не идете в ногу со временем. А это крайне важно, особенно для руководителя.

Основные правила отправки резюме:

Отправляйте резюме на конкретный E-mail эйчара или сотрудника, подбирающего кандидатов.

- По-возможности, в сопроводительном письме обращайтесь к рекрутеру или руководителю напрямую, по имени отчеству.

- Всегда заполняйте “тему” сообщения. Лучше всего в теме указывать вашу фамилию и должность, на которую вы претендуете, например, “Корсакова Анна, резюме гл. бухгалтер”.

- Настройте в почте автоматическую подпись: “С уважением, ФИО. Ваш почтовый адрес. Мессенджеры, по которым с вами можно связаться”.

- Не забудьте прикрепить к письму резюме в требуемом или выбранном вами формате.

- Обязательно дайте название файлу. “011.pdf” или “резюме.doc” не подойдет. Лучше всего в имени файла написать свою фамилию и должность, на которую вы претендуете, например, “Сидоров руководитель отдела продаж резюме”.

- Учитывайте дни и время отправки писем. Самыми подходящими считаются рабочие дни, кроме пятницы и дней перед праздниками. Оптимальное время - с 10 до 12 часов, когда вечерние письма уже разобраны, и эйчар включился в работу.

Что делать после отправки резюме потенциальному работодателю

Если рекрутер вами заинтересовался, скорее всего, вы получите приглашение на собеседование уже на второй-третий день. Иногда эйчар-специалисты бывают сильно заняты, и может пройти неделя до получения обратной связи.

В любом случае, не лишним будет через 2-3 дня позвонить по телефону сотруднику, которому вы направляли письмо, и уточнить, на какой стадии находится рассмотрение вашего резюме. Это покажет вашу заинтересованность в конкретной вакансии, а также упорство в достижении целей, что может склонить рекрутера в вашу пользу, если он еще не определился с кандидатами.

Выводы

Чтобы вас пригласили на собеседование, важно уделить внимание не только резюме, но и теме сообщения, содержанию сопроводительного письма, а также времени отправки резюме. В идеале, вы должны четко понимать схему работы специалиста по подбору персонала, уровень его загруженности и цели, которые он преследует. Тогда вы сможете грамотно на него воздействовать и довести подачу резюме до нужного результата.

Поверьте, найти достойного кандидата не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно на руководящую должность. Поэтому, соблюдая все изложенные принципы и уделяя внимание нюансам, вы имеете все шансы на успех.

И последнее - не останавливайтесь на одной-двух вакансиях. Не теряйте времени на ожидание ответа - адаптируйте резюме под разные вакансии и рассылайте письма во многие компании. Так вы добьетесь желаемой должности за более короткий срок.

Подготовлено генеральным директором компании "Авантаж" Светланой Чуйковой.

ОФИЦИАЛЬНО

Депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова:

Написание резюме - важный шаг в поиске работы мечты. И механика составления этого документа до сих пор вызывает много вопросов, особенно у подростков. Именно поэтому мы стараемся регулярно делать обзорные видео-инструкции, в которых рассказываем о главных моментах и подводных камнях.