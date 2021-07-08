Сотрудниц тюменского банка, переживших захват заложников, наградили знаком отличия «За мужественный поступок»

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил сотрудниц банка за слаженные действия в экстремальной ситуации знаком отличия «За мужественный поступок». Фото: Правительство Тюменской области

Две сотрудницы банка – менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева пережили захват заложников, который случился 7 июля в отделении Сбербанка на ул. Червишевский тракт, 19. Утром туда зашел молодой мужчина в медицинской маске с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что в сумке взрывное устройство.

После передачи 15 миллионов рублей, который требовал преступник, тюменки убедили его выйти с деньгами на улицу, где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Фото: Мария Толстихина

Девушки оперативно вывели клиентов из офиса, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником. Сотрудники Сбербанка принесли захватчику деньги, они зашли в здание и передали ему 15 миллионов рублей. Преступник пересчитал деньги левой рукой, наполнил сумку деньгами. Тюменки убедили его выйти с деньгами на улицу, где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

– Отвага девушек восхищает, – высказал мнение о происшествии в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. – Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Считаю, что смелый поступок девушек достоин знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок».

Ранее «Комсомолка» сообщила, Калининский районный суд города Тюмени на два месяца отправил в СИЗО 32-летнего Александра Греченко, который накануне, 7 июля, захватил в заложники сотрудниц банка.

Смотреть видеосюжет В Тюменской области задержан подозреваемый в захвате заложников

А ЕЩЁ…

Памятка от МВД России напомнит, как действовать при захвате заложников?

В первые минуты неразберихи попытайтесь незаметно покинуть опасное место. Чем меньше заложников попадут в руки террористов, тем меньше у них будет возможности ими прикрываться.

Если вам настолько не повезло и вас все же захватили в заложники, то пользуйтесь следующими рекомендациями:

1) Успокойтесь и не паникуйте, худшее уже произошло. Подготовьтесь морально к возможному суровому испытанию.

2) С самого начала (особенно в первый час) и на протяжении всего происшествия выполняйте указания террористов. При общении разговаривайте спокойным голосом. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям, не провоцируйте их. Не пытайтесь надавить на их сознательность и чувство жалости. Не высмеивайте их цели и стремления связанной с данной ситуацией.

3) При возможности, заявите о своем плохом самочувствии, возможно, вас передадут медикам.

4) Постарайтесь запомнить как можно больше информации о террористах (их количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, наличие акцента и стиль разговора, тематика разговора, темперамент, манера поведения).

5) Постарайтесь определить место своего нахождения. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, чтобы вас вызволить делается все возможное. Не пренебрегайте пищей, это поможет сохранить силы и здоровье.

6) Расположитесь подальше от окон и дверей. Старайтесь держаться на расстоянии от самих террористов.

7) При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. Не вскакивайте и не бегите к выходу, своими действиями вы можете подвергнуть себя дополнительной опасности, а также будете мешать штурмовой группе.

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